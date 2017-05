Salas: "No he hablado aún con Castaño, no pactaré con él"

Rafael Salas continúa recabando apoyos para su candidatura a la presidencia del Betis y ayer visitó la Peña Bética Nazarena de Dos Hermanas, en la que anunció que Francisco Sánchez, quien ya fuera consejero de la entidad en dos etapas distintas, estará en su alternativa. Además, en declaraciones a Onda Cero, aseguró que aún no ha hablado con Manuel Castaño.

"No pactaré con él bajo ningún concepto. Ni yo le ofrezco ni le admito que me pida nada. No he hablado todavía con él, aunque quedan 33 días por delante. Él será libre de votarme o no, pero mis posibilidades serán mínimas si no me apoya", señaló Salas, que reveló el ambiente que se está encontrando en las peñas: "Lo que yo me encuentro en las peñas es desilusión e indiferencia. Cuesta trabajo mover al beticismo para que vote y elija. El bético está harto de estar harto".

Salas, que no quiso responder a los ataques de Ángel Haro -"sentí lástima después de que el presidente de una gran entidad como el Betis entre en esas descalificaciones personales"-, expresó la base de su campaña. "Al bético le interesa poco, aquí hablamos de modelos de gestión y de club y que los béticos elijan el que más le convenza. Hay que empezar a reconstruir esta entidad. El terreno de juego es un reflejo de la institución, sin rumbo y que necesita una regeneración", dijo el exconsejero, que también indicó que se está moviendo en el mercado: "Habré tocado ocho futbolistas y sigo negociando con seis. Seguro que ilusionarían, pero no puedo hablar de ellos".