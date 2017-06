Salas insiste en tener un cara a cara con ABA

A falta de menos de una semana para la próxima junta de accionistas, los movimientos en torno a ésta se siguen produciendo, siempre con la opción presente de que, finalmente, pueda haber un pacto con Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver, lo que evitaría su celebración.

Así, la candidatura de Rafael Salas solicitó ayer al Betis la posibilidad de exponer su proyecto en los medios oficiales del club mediante un debate con los actuales rectores, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, o a través de una entrevista, con el objetivo de que todos los béticos puedan conocer, de primera mano y más en profundidad, los detalles del programa de Arriba Betis Campeón. No es la primera vez que Salas, cada día más fuerte e ilusionado por la posibilidad de ser elegido presidente, solicita un debate público con la cabeza visible de ABA, algo que ya fue descartado en aquella ocasión por Haro.

PNB decidirá el lunes su posicionamiento de voto de cara a la junta del próximo día 29

Éste, mientras, dejó claro en Canal Sur Radio que volverá a ganar la junta: "Estoy seguro de que Castaño le va a dar el apoyo a Salas. En matemáticas soy bueno, soy mejor que Rafael Salas, y me cuesta trabajo ver en números que nos ganen incluso con el apoyo de Castaño". Precisamente, el ex vicepresidente del Betis volvió ayer a reiterar su agrado por el proyecto que le expuso Salas, aunque dejando claro que aún no ha tomado una decisión. "A Salas lo vi muy ilusionado, con un muy buen proyecto deportivo. Lo vamos a pensar en la familia. Tengo la opción de abstenerme o apoyarlo. Lo que no voy es a apoyar lo que hay porque es indefendible. Me hubiera gustado más nombres, incluso fichajes concretos. Quiero un Betis en lo deportivo grande y empezar ya a recortar la distancia con el Sevilla. También la valentía de dar un paso al frente. Vamos a ver qué pasa, y qué va a hacer el lunes PNB", dijo el abogado en Cope Sevilla.

Por Nuestro Betis ha convocado una Asamblea de Sindicados para el próximo lunes (en el Club Antares a las 20:00), con el objetivo de definir su posicionamiento de voto en la junta.