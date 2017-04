"Salvé al Betis de la muerte y me corresponden así"

El ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera se mostró "tranquilo" a su llegada al juicio por la presunta apropiación indebida en el club, al asegurar a los periodistas que no ha hecho "nada malo".

Lopera destacó lo siguiente, a preguntas de los periodistas que lo aguardaban a las puertas de la Audiencia de Sevilla. "Dicen que son 3.200.000 euros pero si me hubiera puesto un sueldo en 20 años como Lendoiro y todos los demás cojo 20, no tres. Eso cualquiera lo comprende", afirmó.

Durante un receso del juicio, Lopera dialogó con Canal Sur Radio para continuar mostrando su confianza en la justicia. "He visto a mi abogada diciendo la verdad y explicando como se merece una Audiencia Provincial que se expliquen las cosas. Ahí se ha visto la categoría que tiene, explicando la realidad de todo. Por supuesto que yo no tendría que estar aquí hoy, pero así veo lo que hice por el Betis cuando todo el mundo se fue corriendo en el 92 para que desapareciera. Y si el Betis llega a desaparecer hoy no estamos aquí. Sin embargo, yo puse mis avales y mi dinero. Lo salvé de la muerte y encima me han correspondido con este castigo, pero Dios está arriba y no tengo nada que temer. Me he encomendado en este juicio a mi Gran Poder de mi alma, al que visito todas las semanas; también a mi Cautivo, que también lo visito todas las semanas, y a mi Macarena. Lo único que quiero, padre mío, que digan la verdad… qué tú obres con la verdad", señaló el ex dirigente bético, que continuó argumentando los gastos que le supuso el club verdiblanco sin haber recibido contraprestación alguna: "En la calle Jabugo el Betis nunca ha pagado la luz y hemos estado muchas noches hasta las cinco de la mañana, nunca ha pagado un teléfono ni los empleados que hay allí, ni la telefonista. Nunca le he pasado una factura de los teléfonos hablando con todos los países. Es increíble".