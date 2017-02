Sanabria y Jonas Martin continúan al margen

No llegaron buenas noticias para Víctor Sánchez del Amo desde el parte médico ofrecido por el club verdiblanco, que añadió la duda de Piccini a las numerosas bajas con las que viene contando el equipo en las últimas semanas. Además, Sanabria y Jonas Martin también trabajaron otra vez al margen del grupo, por lo que tienen complicada su presencia este viernes ante el Deportivo.

El caso del lateral italiano viene desde el pasado domingo, cuando acabó muy cansado el encuentro ante el Barcelona. Ayer, Piccini saltó al campo de entrenamiento con el resto de sus compañeros, pero se retiró antes hacia el vestuario debido a una sobrecarga muscular. El gesto contrariado del italiano, con el que dialogó Víctor mientras abandonaba el césped, mostró ese nuevo contratiempo, a la espera de la evolución del lateral en las próximas horas.

Mientras tanto, Sanabria se sometió al test de control previsto por el cuerpo médico, tras el que se le diseñó un plan específico para finalizar su puesta a punto, aunque apenas faltan dos entrenamientos para que el equipo se desplace hacia La Coruña, por lo que se antoja complicado su presencia en la lista.

Mejores noticias apuntó el club verdiblanco sobre la evolución de Felipe Gutiérrez y Jonas Martin, aunque ambos también se ejercitaron al margen del grupo. Ambos comenzaron la sesión de trabajo en el gimnasio, pero luego saltaron al césped para realizar juntos algunos ejercicios de campo.

A todos estos percances se sumó el de Cejudo, ausente por una contractura en el sóleo, mientras que Joaquín, Brasanac y José Carlos continuaron con sus respectivos planes de trabajo, en el que combinan diferentes tareas en el gimnasio con tratamiento de fisioterapia, ya que tampoco estarán disponibles para el duelo en Riazor.

Así, el técnico bético contó con hasta cinco jugadores del filial -Narváez, Julio, Junior, Hinojosa y Francis- para completar un entrenamiento en el que incluso él mismo participó como un jugador de campo más.

Ante este panorama, y tras el buen rendimiento ofrecido por el cuadro verdiblanco ante el Barcelona, no parece que Víctor Sánchez del Amo vaya a realizar demasiadas modificaciones en el once ante el Deportivo, siempre y cuando pueda contar finalmente con Piccini, el único de los titulares del pasado domingo que no completó la sesión y al que se espera examinar hoy nuevamente.