Sanabria: "No tengo la culpa de lo que pagaron por mí"

El delantero paraguayo del Betis Tonny Sanabria destacó el cambioque ha experimentado el Deportivo desde la llegada de su nuevo entrenador, Pepe Mel, con quien "están afianzados y ganando partidos", aunque aseguró que su equipo mañana irá a por los tres puntos. Sanabria valoró que los deportivistas, con los que el Betis jugarán este miércoles (18:45 horas) el partido aplazado por los efectos del temporal en Riazor, hayan conseguido con Mel cuatro de seis puntos posibles y garantizó que el Betis, como "en todos los partidos", saldrá a dar el máximo, "aunque algunas veces salga mejor o peor".

"La actitud en este equipo no se negocia y vamos a ir a conseguir los tres puntos", aseguró a Betis TV el punta paraguayo, quien tras la derrota del pasado viernes ante la Real Sociedad avanzó que el Betis saldrá a por todas aunque sabedor de que se trata de "un campo complicado" en el que ya tienen el precedente de la eliminación en Copa del Rey.

Sanabria señaló que los jugadores son los primeros conscientes de la necesidad de ganar para "salir lo más rápido posible de esa zona de ahí abajo", para lo que dijo que necesitan "esas dos victorias seguidas" que les "puedan afianzar para ir hacia arriba" después de que se les hayan escapado "por el camino puntos muy importantes".

En el plano personal, Tonny Sanabria se congratuló de estar "a tope" después de que las lesiones en el cuádriceps y el pubis no le dejaran tener continuidad y responder a las expectativas depositadas en su rendimiento por parte de la afición bética, "evidentemente por todo lo que se pagó", unos seis millones de euros. Sanabria, quien llegó al Betis procedente de la Roma, dijo que, no obstante, los futbolistas no son responsables de lo que pagan por ellos porque "al final, son los clubes los que negocian"; y que él está centrado en lo suyo y "cada vez mejor" para "ayudar al equipo en todo lo que sea, pero si puede ser con gol, mucho mejor".

El delantero bético, de 21 años, consideró que sus objetivos son los del equipo, "intentar quedar lo más arriba posible"; y "después, intentar hacer los máximos goles que pueda" para mejorar los once que consiguió la pasada jornada en el Sporting de Gijón, donde jugó cedido por el conjunto romano