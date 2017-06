Sergio León: “Es un halago, pero Rubén Castro es un mito en el Betis y yo acabo de llegar”

Sergio León ha sido presentado como nuevo jugador del Betis y al ser cuestionado sobre si se ve como el sucesor de Rubén Castro, el atacante ha sido claro: “Está claro que me gustaría, pero son palabras mayores. Rubén es un mito en el Betis. Rubén es Rubén y yo soy Sergio León. Me siento identificado con él porque como bético que soy desde el día que vino aquí lo seguía mucho, sus movimientos, olfato goleador… pero también somos un poco diferentes. Él es goleador de estar en el aérea, en el momento adecuado y yo soy más de buscármelo yo, de cualquier balonazo, contra... En ese sentido somos un poco diferente. Es un halago, pero Rubén es un mito en el Betis y yo acabo de llegar. Soy Sergio León y vengo a hacerlo lo mejor posible”.

Además, en cuanto a su estilo de juego y el usado por Quique Setién, Sergio León ha indicado que no tendrá ningún problema en adaptarse a lo que le pida el técnico: “Al final me intento adaptar a todo. A la contra, con uno o dos delanteros… Intento adaptarme lo mejor posible a lo que me pida el míster. Me puedo asociar también muy bien. Yo estoy dispuesto a cualquier cosa. Lo que él decida me adaptaré a lo que me pida. Sí que es verdad que a lo mejor destaco en las contras, pero si el juego es asociativo habrá que hacerlo”.

El futbolista de Palma del Río ha tratado también otros asuntos: Regreso: “Estoy muy contento de poder estar aquí, de disfrutar del Betis y estar cerca de mis amigos y de mi familia. Sé que mi padre desde arriba me estará vendo y estará muy contento. Lo voy a dar todo por este escudo. Soy bético. No tengo nada que esconder. Mejor estar aquí que en otro equipo”.

Negociaciones: “Desde el primer momento lo tenía claro. Desde que me llamaron lo tenía claro. A pesar de tener ofertas de Inglaterra y otros sitios yo quería volver. Quería estar aquí y disfrutar de este equipo y de esta afición, y quitarme la espinita de no poder disfrutar en su día. No lo dudé. El dinero no me importaba. La felicidad está antes que el dinero”.

El cariño de la afición en el Betis-Osasuna: “Sí que es verdad que el día que vine aquí con Osasuna, cuando me cambiaron y me llevé esa ovación uno se da cuenta de que no se olvidan de ti. Me fui muy contento ese día por la ovación”.

Objetivo: “Hay que ir al día a día. Mi objetivo es seguir creciendo como futbolista y persona en mi club. Jugar lo máximo posible. Donde el míster decida y meter los máximos goles posible, es una cosa que no me obsesiona. Con trabajo entrarán los goles. No soy de ponerme cifras, pero si soy ambicioso y mientras más goles, mejor. El año pasado me marqué 15, pero me quedé en el camino. Era complicado, colista, poco presupuesto, no llegábamos mucho al área, pero con la cifra (10) y mi trabajo en Osasuna me fui contento”.

Quique Setién: “No he hablado con él. Estoy preparado para cualquier cosa, intentaré hacerlo lo mejor pueda. Dar lo máximo de mí. Hacer lo que el míster me pida”.