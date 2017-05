Sergio León: "Todo está encarrilado con el Betis"

A la espera de oficializar el nombre del nuevo entrenador, el club verdiblanco tiene atada la incorporación de Sergio León, el delantero de Osasuna que regresará a Heliópolis tras el acuerdo alcanzado por todas las partes. El de Palma del Río sólo está a la espera de que el Betis lo llame para cerrar definitivamente su incorporación, algo que espera que suceda esta semana o la próxima.

"¿Mi sueño del Betis? Parece que está un poco más cerca, a ver si se concreta todo. No sé si será esta semana o la que viene, no sé cómo van realmente las cosas porque lo lleva mi representante. Intento disfrutar de mis vacaciones para que no me pase como el año pasado, que no sabía dónde iba a acabar", manifestó el atacante en declaraciones a Onda Cero, en las que también reconoció que no existe ahora mismo un tercer equipo que pueda romper la operación: "Todo va al Betis, la cosa está más clara. Están hablando entre Osasuna, Betis y mi agente. Todo va encarrilado bien y será oficial".

La llegada de Sergio León al club heliopolitano viene tratándose desde hace semanas, después de que el Betis obtuviera el sí del atacante. Luego se produjo la negociación con Osasuna, que recibirá 2,9 millones de euros por el delantero de los 3,5 en que estará fijado el montante total del traspaso.

El club verdiblanco no quiere realizar de momento movimiento alguno en la plantilla, a la espera del nombramiento del nuevo entrenador, aunque el fichaje de Sergio León se encuentra ultimado. El delantero aparecerá en Sevilla cuando reciba la luz verde definitiva para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato, que lo vinculará por tres temporadas.