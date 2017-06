Sergio León: "Mi objetivo son quince goles todos los años"

El delantero Sergio León aseguró que su objetivo y su reto de "todas las temporadas" son marcar quince goles "en Segunda B, Segunda o Primera" y que, si no lo hace, "tratará de aportar otras cosas como trabajo, ilusión y garra".

Sergio León, quien ha firmado para las próximas tres temporadas, ha regresado al Betis procedente del Osasuna, club en el que ha militado en los dos últimos años y al que llegó tras un periplo por el Reus, Real Murcia, Elche Ilicitano, Llagostera y Elche que emprendió tras su salida del equipo bético.

El delantero de Palma del Río confesó a la televisión del club que, cuando salió del Betis, club al que llegó con quince años y con el que debutó fugazmente en 2010, se prometió a sí mismo "llegar lo más arriba posible y seguir luchando para llegar a Primera División" como le prometió a su padre antes de morir.

"He jugado en muchas categorías y he tenido viajes en autobús de hasta doce horas. Son caminos duros, pero ahora estoy contento y orgulloso de eso", afirmó el punta palmeño, quien dijo que sólo "mira hacia adelante" y que su trayectoria le ha curtido a adaptarse "a todo".

En este sentido, recordó que con 1.500 euros que cobraba en Reus le daba para alquilar el piso, comer y cuidar a su hijo y que, como hay "familias que lo hacen con 500 euros e incluso con el paro", supo "salir de ese bache", seguir adelante y llegar a su sueño de la Primera División, lo que le agradeció al Osasuna.

En ese convencimiento de que nadie le ha regalado nada, Sergio León aseguró que se plantea cada partido "como si fuera el último" y que intenta cada día subir escalones para que a él ni a su familia les falte "de nada".

Desde su beticismo confeso, Sergio León señaló que ha desechado ofertas económicamente superiores por estar en el Betis y, aunque "es difícil tomar esa decisión porque cuando te ponen el caramelo es complicado decir que no", al final tiró "de sentimiento porque estás aquí en tu casa, tiras de felicidad y de tener cerca a tu familia".

"Estando aquí tres o cuatro años cobrando el contrato que he firmado, tampoco me hacen falta cuatro o cinco millones de euros. Que sí, que estará en el banco para el día de mañana, pero ni mi familia ni yo somos derrochadores. Nos gusta mucho estar en casa, somos de gastar poco, tenemos pocos caprichos y al final, si con X vivo, con XX me da lo mismo", ilustró.

Además de prometer "correr como nadie y no dar un balón por perdido" y "luchar, pelear arriba, meter goles, desmarques", Sergio León garantizó que intentará "meter beticismo en el vestuario" y, si viene gente de fuera, tratará de "meterle en la cabeza qué es el Betis, qué significa el escudo y la afición".