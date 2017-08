Sergio León ve un proyecto "con ambición"

Sergio León es uno de los miembros de la primera plantilla bética más feliz en este parón por las selecciones. Bético de corazón, disfrutó de un estreno en Heliópolis que ni soñado. En una entrevista al portal de LaLiga, mostró sus impresiones en verde y blanco. Y apuesta fuerte: "Como mínimo quiero superar los goles de la temporada pasada (10 hizo en un equipo tan limitado como Osasuna), que para eso soy un hombre al que le gustan los retos. Me gusta superarme año tras año. Para eso hemos venido, para hacer el mayor número de goles que pueda".

El delantero de La Palma del Río se abre paso en el Betis con una madurez ideal, 28 años, y tras esa necesaria experiencia en Primera. Y no es el único, atendiendo al perfil común que ha buscado Serra: "Venimos todos con mucha ilusión y vamos a intentar estar lo más arriba posible. Esperemos que este proyecto, con ambición, sirva para darle una alegría a la afición".

¿Y tiene un plus él por su condición de bético de nacimiento? "Como bético que soy, es un orgullo volver al equipo de mi tierra. Lo he pensado muchas veces, el poder jugar aquí en mi casa. Año tras año vas luchando y al final tienes tu recompensa. Estoy muy contento de poder estar aquí. Recuerdo las palabras del entrenador de por entonces, Paco Millán, que me dijo que me trajera las tres fotos y la fotocopia del DNI porque iba a pertenecer al equipo juvenil. No sé si hay 80-85 kilómetros de Sevilla a mi pueblo, pero llamé a toda mi agenda en el trayecto".

"Como jugador soy el típico delantero al que le gusta luchar todo, el que no da un balón por perdido", se define.

Y su referente en el vestuario es el de muchos: "Yo veía a Joaquín como un ídolo, como un crack del Betis. Es un crack como futbolista, lo ha sido y lo sigue siendo. Y como persona, es un monstruo".

Habló de Setién: "Todo lo que habéis visto estos años es lo que él trabaja. Le gusta tener la posesión y la explicación que te da es que mientras más tengas el balón menos daño te hace el rival".

Y remató dando su opinión sobre el peso de los derbis: "Si le ganas al Sevilla pero luego no ganas más de qué vale. Prefiero ganar muchos partidos y, si se le puede ganar al Sevilla, pues mejor".