Serra Ferrer, el factor decisivo y el más ovacionado de la Junta

ángel Haro y José Miguel López Catalán volvieron a ganar otra Junta Extraordinaria, aunque el gran triunfador de la noche fue un ausente, Lorenzo Serra Ferrer, ovacionado cada vez que salía su nombre por unos accionistas que han depositado su confianza en el liderazgo deportivo del balear.

La candidatura de Haro y Catalán perdió apoyos con respecto a la última Junta, aunque también venció con un margen muy superior al esperado. La mayor parte de los accionistas respaldaron sus movimientos más recientes, a la espera de que esta vez el Betis sí mejore deportivamente.

"Los béticos han hablado, han elegido, y yo sigo con mi conciencia muy tranquila. Yo le he dado una alternativa a los béticos, han elegido, y han querido que sean Haro y Catalán los que dirijan al Betis, así que sólo me queda darles las enhorabuena y desear que hagan el Betis que todos queremos. Mis cuentas fallan en las abstenciones, que creía que iba a haber más. También creo que hay una serie de accionistas que se comprometieron a votarme y no lo han hecho", aseguró Rafael Salas, que también indicó que no volverá a presentarse como candidato.

La Junta se llevó con corrección, pese a las opiniones discrepantes y a esas acusaciones entre José Antonio Tirado, presidente de Por Nuestro Betis, y el propio Salas, tras la decisión de la plataforma de apoyar al consejo actual pese a las discrepancias mantenidas anteriormente.

"Me he comprometido públicamente, incluso en la Junta, a que si este año el Betis no ilusiona a los béticos, yo daría un paso atrás. Se trataría de que venga otro, con más empuje y que siga sumando para que tengamos un Betis grande", dijo Haro, que encontró en Serra Ferrer a su mejor golpe de efecto.