Serra y Joaquín, unión en Heliópolis

Joaquín Sánchez y Lorenzo Serra Ferrer coincidieron en el último Betis importante que se recuerda en Heliópolis, el que ganó la Copa del Rey y jugó la Liga de Campeones. Ahora, doce años después, vuelven a reencontrarse de nuevo en Heliópolis y ayer ambos volvieron a dar buena muestra del aprecio mutuo que se tienen.

Así lo expresó el portuense en la tienda del estadio, donde posó y firmó autógrafos con Sergio León, Adán y Tello: "Tiene las ideas muy claras. Ya las tenía cuando lo tuve de entrenador y las tiene a día de hoy incluso mucho más. Creo que viene hasta con más ilusión y eso me acojona un poco (risas). Tiene las ideas muy claras desde que se sentó conmigo y me explicó su idea. Tengo una relación magnífica con él y está claro que el Betis necesita gente así, que conozca el club y sepa cómo hay que competir aquí, más en momentos como éstos. Es un año crucial para nosotros de cara a espantar los fantasmas de años atrás. Queremos disfrutar de un año donde podamos ver a un equipo y a un Betis que luche en zonas donde la gente se ilusione".

Posteriormente, fue Serra Ferrer el que mostró su aprecio hacia Joaquín en la presentación de Barragán: "Me alegra que Joaquín se haya acordado de mí, pero que no esté acojonado (risas). He venido para ayudarle y estar a su lado. Estoy convencido de que también va a ser uno de los líderes por su experiencia, por lo bético que es y lo que es capaz de hacer y transmitir".

Por último, el balear se refirió al futuro del extremo, al que le resta esta temporada para acabar contrato con el conjunto verdiblanco. "No hemos valorado esta situación porque esto hay que hablarlo a nivel individual. Futbolísticamente es un hijo del Betis y esta casa siempre estará abierta", indicó Serra hacia Joaquín, con un cariño recíproco.