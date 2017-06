Serra y Setién apuntan alto en los fichajes

El Betis, de la mano de Lorenzo Serra Ferrer y Quique Setién, está apuntando alto en el mercado de cara a reforzar el equipo para la próxima temporada. Así, el cuadro de Heliópolis tiene tres nombres bien apuntados en su agenda, como son Canales, Camarasa y Tello, aunque las tres operaciones se antojan difíciles, sobre todo las dos últimas.

En el caso del jugador del Levante, los verdiblancos habrían llegado a ofrecer una cantidad que rondaría los cuatro millones de euros por la mitad del pase del futbolista, algo descartado, en principio, por la entidad que preside Quico Catalán. El club azulgrana desea una cantidad que se aproxime a los ochos millones de euros -la cláusula de rescisión es de 12-, y por ahora su postura sigue firme, pese a que el Levante no pierde de vista a dos jugadores del Betis, como son los casos de Bruno y Álex Alegría. El Levante rechazó la temporada pasada tres millones de euros del Espanyol y tuvo que buscarle una cesión a Camarasa para que pudiera jugar, recalando finalmente en el Alavés. "Camarasa interesa y es un buen jugador, a mí me gusta mucho; hemos tenido contacto con el Levante pero no hemos llegado a un acuerdo", ha reconocido recientemente el presidente del conjunto heliopolitano, Ángel Haro, , y de momento los contactos continúan a la espera de que puedan producirse avances dentro de una difícil operación.

El Barcelona intenta hacer caja con Tello y empieza exigiendo en torno a 10 millones

En la misma situación que Camarasa se encuentra Tello, otro de los futbolistas pretendidos por el Betis para enmendar una de las carencias del plantel, la velocidad en las bandas. El jugador del Barcelona, que esta campaña ha militado en la Fiorentina, busca un nuevo club después de que los italianos no hayan ejecutado la opción de compra que tenían, y de lo contrario tendría que unirse a la pretemporada azulgrana el próximo 12 de julio, pese a que no entra en los planes de Ernesto Valverde. Así, el Betis habría tanteado la opción de hacerse con sus servicios, radicando uno de los problemas en las pretensiones que, en estos momentos, solicita la entidad de Bartomeu, que desearía recibir una cantidad cercana a los 10 millones de euros.

La operación resultaría muy complicada para el club de Heliópolis, en estos momentos, dado que también tendría que hacer frente a la muy elevada ficha de Tello. Un inconveniente más para la llegada de un refuerzo que sí supondría un golpe de efecto para un Betis que no se olvida de Canales.

La Real Sociedad sigue solicitando 2,5 millones de euros por el traspaso del jugador cántabro, quien quiere dejar cuanto antes solucionada su situación para poder comenzar la pretemporada desde el inicio con su nuevo equipo. La sintonía entre Setién y Canales es total, hecho clave en una operación en la que falta un último paso entre clubes para que el fichaje del centrocampista por el Betis sea una realidad. Un Betis que apunta alto en el mercado en busca de las primeras opciones que maneja para mejorar el equipo de cara al próximo curso.