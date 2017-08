Serra insiste en el plan A

Rumbo a Alemania puso ayer el Betis de Quique Setién, que no podrá contar con nuevos fichajes para sus primeros días en Bad Schonborn, pese a los intentos del vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, de culminar algunas de las múltiples gestiones abiertas que mantiene en estos días. El balear insiste en el plan A que marcan jugadores como Javi García, Ryad Boudebouz o Gastón Ramírez, aunque cada una de estas operaciones cuenta con dificultades propias y que requieren de tiempo para encontrar una solución.

El acelerón en las últimas horas se ha dado por Boudebouz. Si la primera propuesta bética al Montpellier se cifró en siete millones de euros por el 80% de los derechos del centrocampista, ayer el diario deportivo galo L'Equipe apuntaba a que los verdiblancos habrían elevado la oferta hasta 8,5 millones, una cantidad más cercana a lo que pretende el conjunto francés.

El especial carácter de Boudebouz ya frustró algunas operaciones con otros equipos

Si en la parte económica se van estrechando las posturas, la negociación también presenta otras dificultades. Para empezar, el estado físico de Boudebouz, convaleciente de un esguince en la rodilla izquierda, por lo que el Betis pretende realizarle un exhaustivo reconocimiento médico antes de afrontar una operación de esta envergadura. Otro aspecto a tener en cuenta, y que genera dudas en los dirigentes béticos, se centra en el especial carácter de Boudebouz, algo que ya frustró su posible salida a otros equipos tanto en este mercado como el pasado año. Con todo, la opción del centrocampista ofensivo se mantiene muy activa, a la espera de superar las dificultades que entraña la que sería la mayor inversión del verano, incluso por encima de la del valenciano Camarasa.

El siguiente nombre en la agenda de Serra es el de Javi García. En el Betis se venía manteniendo optimismo e incluso se confiaba en desbloquear la operación en estos días, aunque ayer Manuel García Quilón, agente del centrocampista, rebajó las opciones de salida. "No es cierto que vaya a ir al Betis. Esa información es errónea, es feliz en Rusia y quiere seguir jugando en el Zenit. No hay ninguna propuesta concreta por él", manifestó al diario ruso Sport Express. El agente continúa negociando con el Zenit la fórmula más adecuada para abandonar el equipo y, aunque el club ruso no está planteando facilidades, Javi García cuenta con la palabra del entrenador, Roberto Mancini, que se comprometió a facilitarle una salida en cuanto se cumplieran una serie de requisitos deportivos.

Precisamente, el entrenador italiano comparecerá este mediodía en la previa al encuentro de vuelta de la Liga Europa, y seguro que valorará tanto un posible adiós del pivote murciano como la llegada del argentino Mammana, uno de los factores que ayudarían a la luz verde por Javi García.

Aunque el Betis tiene la delantera e incluso un acuerdo ultimado con Javi García, que firmaría un contrato por cuatro temporadas y una ficha que sería la más alta de la plantilla, el Málaga tampoco se olvida del centrocampista, una petición expresa de Míchel para sustituir a Camacho. Además, García Quilón mantiene excelentes relaciones con el club costasoleño -este verano ya ha participado en algunas operaciones-, de ahí que el Málaga siga en la puja.

El club verdiblanco, eso sí, estaría dispuesto a asumir el alto coste de Javi García siempre y cuando su llegada no suponga una alta inversión, de ahí que el centrocampista esté intentando resolver las dos temporadas de contrato que le quedan con el Zenit o, en su caso, intentar una cesión con opción de compra de cara al próximo año.

Con Mario Pasalic, otra de las alternativas manejadas por Serra para reforzar la medular, a punto de hacer oficial su fichaje por el Spartak de Moscú, en la entidad heliopolitana todavía no se descarta ni a Gastón Ramírez ni a Sergio Canales.

Con el uruguayo no ha habido nuevos contactos tras la negativa del Middlesbrough de la pasada semana e incluso ayer desde Francia se apuntaba a un nuevo intento del Nantes para cerrar su incorporación en las próximas horas. En cuanto al cántabro, una opción muy del gusto de Quique Setién, el Betis viene realizando un seguimiento a su pretemporada, debido al alto riesgo que supone su historial de lesiones de cara a plantearle un contrato de varios años de duración.