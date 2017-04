Setién se cruza otra vez un año después

Como en una repetición de lo sucedido hace un año, Quique Setién, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, se cruza en el camino de un Betis que trata de asegurar su permanencia. Entonces, y con Juan Merino en el banquillo, los verdiblancos vencieron al equipo canario en el Benito Villamarín (1-0), en un duelo que puso la permanencia al alcance de la mano.

Además, Setién aparecía en aquellas fechas como un posible candidato a dirigir al Betis, aunque finalmente Gustavo Poyet fue el elegido por Miguel Torrecilla para iniciar un nuevo proyecto. Ahora, casi un año después, de nuevo el técnico cántabro aparece en las quinielas de futuribles del Betis, tras confirmarse que no seguirá en Las Palmas la próxima temporada, aunque también ha aparecido vinculado a otros equipos como el Athletic, pendiente de la situación de Ernesto Valverde, el Valencia o el Celta.

"El presidente me ha comunicado que pase lo que pase seguiré hasta final de temporada. Les pediría a los aficionados que mañana se olviden de mí", aseguró ayer Setién en su conferencia de prensa previa al duelo con el equipo verdiblanco, en la que también solicitó el máximo apoyo para los jugadores: "Le pediría a la gente que no dude en cuanto a la implicación o actitud de los jugadores. Nos han dado mucho y nos volverán a dar. Pediría a la afición que apoye a los jugadores, lo importante es el escudo. Es impensable conseguir algo si no vamos juntos".

"Nos medimos dos equipos con dudas. Espero un partido complicado y espero al mejor Betis. Nosotros tampoco estamos para tirar cohetes, porque hemos perdido un punto de confianza. El estado de ánimo es fundamental y le he dicho a los jugadores que la situación no es tan mala", indicó el técnico sobre el partido.