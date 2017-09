Setién: "Esto debe reforzar nuestra filosofía"

A Quique Setién se le vio disfrutar sobre el césped mucho del triunfo. "Son sólo tres puntos más, pero es cierto que saben de una forma especial", reconoció el cántabro, feliz porque el trabajo de sus jugadores obtuvo el premio de un triunfo "que refuerza la idea de fútbol que proponemos".

"Es un empujón de confianza para todos, porque es muy importante ganar aquí por lo que significa", indicó el técnico verdiblanco, consciente de que para ganar en el Santiago Bernabéu "Adán estuvo magistral". "Tuvimos antes del tanto varias contras que pudieron acabar como la acción del gol en las que nos faltó precisar los pases. Es comprensible que no se tenga la precisión del minuto 5. Por fortuna no nos lamentamos de esas ocasiones falladas".

Setién, sin embargo, no ocultó que "es verdad que el Real Madrid metió 20 ó 25 veces el balón al área y es lógico que con la gente que tiene te embotelle. Aquí hay que tener un punto de suerte", explicó el preparador, que no renunció nunca a su idea de discutirle la posesión al rival: "No sé si es la mejor forma de hacer sufrir al Madrid, pero si le das el balón te creará más ocasiones. Si lo mantenemos nosotros haces correr al rival", afirmó.

El entrenador verdiblanco también destacó la actuación de algunos jóveves: "Hay muchos chavales que tienen que ir haciéndose en estos encuentros como Fabián, que ha hecho un partidazo. Francis también ha trabajado mucho", apuntó el santanderino, que apostilló: "La noche será lo larga que yo quiera. Disfrutaremos de esto, pero hay que descansar para pensar en el partido del Levante. Ya disfrutaremos cuando logremos los objetivos que nos hemos planteado esta temporada. Estamos en un periodo de crecimiento con un muchos jugadores nuevos, un entrenador nuevo..., todo es nuevo... Ojalá esto nos sirviese para reforzar nuestra confianza y desarrollar nuestra filosofía. Esto es un espaldarazo para los jugadores".