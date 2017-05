Setién y el deseo de contar un año con Dani Ceballos

La continuidad de Dani Ceballos es una de las prioridades del Betis para la próxima temporada, aunque no lo tendrá sencillo. Como informó ayer este periódico, las especiales condiciones de su contrato prácticamente dejan al equipo verdiblanco a la espera de la decisión del propio centrocampista y su agencia, aunque la maquinaria ya se ha puesto en marcha para tratar de convencerlo.

Si en breve el club tiene previsto ponerse en contacto con sus representantes para proponerle una oferta de renovación que lo colocaría como el mejor pagado de la plantilla, el entrenador, Quique Setién, aprovechó la coincidiencia con el utrerano en la despedida al Vicente Calderón para tratar de convencerlo de la importancia de permanecer al menos un año más en el cuadro verdiblanco.

"Le he dicho que aguante, al menos, un año más, que va a disfrutar mucho con nosotros seguro y que le va a venir muy bien. Le dije que no se lesionara, lo primero. Y luego se está especulando mucho con su posible salida. Va a disfrutar con la manera que tenemos de ver el fútbol. Le va a gustar lo que vamos a proponer", señaló el cántabro en Onda Cero, donde también desveló el pensamiento del propio utrerano: "Ceballos me ha dicho que es lo que quiere, que quiere crecer con el Betis. No sé exactamente, porque tampoco hemos hablado mucho en el partido, la situación, pero le he transmitido el deseo personal que tengo, que también es interesada porque está claro que es más fácil que salgan las cosas bien con los jugadores buenos".

Setién también aseguró que no le importaría contar con el utrerano como cedido, si finalmente ésa fuera la alternativa ante una posible venta este verano pero que asegurase la continuidad el próximo año. "No me voy a meter en los asuntos económicos, pero eso es una opción estupenda. Mientras me lo dejen un año... No estaría mal para empezar", aseguró el nuevo entrenador verdiblanco, ante esa opción de que el Real Madrid o el Atlético de Madrid pudieran firmar al utrerano con vistas al futuro.