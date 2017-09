Setién: “Me gustaría acompañar nuestra fase ascendente con resultados y buen juego”

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido una extensa rueda de prensa, donde ha analizado diferentes aspectos de su equipo de cara a la cita ante el Deportivo. “Afrontamos el partido como el resto de encuentros. Con ilusión y el trabajo necesario para afrontar cualquier partido y lo que pretendemos es ganarlo y seguir progresando en nuestras aspiraciones de jugar bien, de mantener y crecer en las propuesta que tenemos y tratar como siempre de jugar bien, llegar a la victoria y dar una satisfacción a nuestros aficionados”, ha indicado el cántabro, que además ha tratado otros interesantes asuntos:

Boudebouz: “Todavía es obvio que no va a estar del todo bien. Tiene algunas ligeras molestias pero todavía le costará estar al cien por cien unas cuantas semanas, pero le iremos metiendo poco a poco. Ya está en condiciones de competir”.

Clave de mañana: “Va a ser un partido complicado, como van a serlo todos. Ni nosotros ni muchos equipos están en condiciones de ir tranquilos a los partidos. Ningún equipo de los que vamos a estar ahí en zonas intermedias ganará fácil, los partidos serán igualados y complicados, salvo que se tenga de cara fácil desde el principio. Vamos tratar de hacer las cosas mejor que el rival, estamos en casa y eso tiene que ser un plus. Estamos en una progresión ascendente que poco a poco vemos cosas que nos van gustando más independientemente de los resultados. Lo que me gustaría es conseguir que esa progresión fuese acompañada por buenos resultados y fases de buen juego”.

Necesidad de ganar y tener tranquilidad: “Yo la confianza no la pierdo porque gane o pierda. Es cierto que el estado de ánimo influye en todos. Principalmente, en los jugadores, el clima si ganas siempre es mejor que si pierdes, pero los que estamos aquí metidos entendemos que perder siempre es una opción y uno no puede cambiar de la noche a la mañana por una o dos derrotas y más cuando se está haciendo un equipo que poco a poco irá mejorando. Todos queremos ganar, los resultados ayudan mucho, pero no me siento influenciado por los resultados. Si es así, no vives. Nosotros tenemos un objetivo claro, que es mejorar los jugadores, que tengan conceptos. Al equipo lo veo bien, jugamos mejor que ante el Celta. Es cierto que hay cosas que todavía nos cuesta coordinar entre los jugadores. No puedo estar viviendo de los resultados”.

Mel, cuestionado: “Yo entiendo las cosas de otra manera. Vosotros las veis desde una perspectiva. Seguro que Mel está respaldado por muchos aficionados. Hablamos a veces generalizando y no es así. Entiendo el trabajo, que tengo que convencer a los jugadores. Luego están los resultados. Voy a ganar haciendo bien las cosas. Los deseos van alejados de las realidades, muchas veces. El Deportivo es un equipo que puede ser como el nuestro. Tiene su historia, sus jugadores y ha hecho un equipo con jugadores y un entrenador que busca su camino, pero pensar que Mel o cualquier entrenador pueda estar condicionado por el resultado… Creo en el trabajo y a veces el esfuerzo no tiene recompensa. Lleváis reclamando aquí durante muchos años cosas que no llegan y ahora nos ha tocado a nosotros elegir una manera de hacer las cosas y vamos a disponer si podemos de la manera más relajada y con tensión trabajar con tranquilidad y mejorar esa propuesta”.

El Deportivo: “Si vemos jugador por jugador, el Deportivo tiene un gran equipo. Jugadores extraordinarios en todas las posiciones. Arriba velocidad, inteligencia, bandas con desborde, desequilibrio, tiene centrocampistas de calidad y contundentes, y firmes en defensa. Los laterales a mí me gustan mucho los dos y los centrales van bien. Es un equipo en cuanto a jugadores que a mí me gusta mucho. Es un equipo a tener en cuenta. No va a ser fácil”.

Once tipo: “Habrá algún cambio y eso es lo que uno se refiere. Mantener el rendimiento estable durante diez meses es imposible. Tendrán sus picos de rendimiento y habrá otros que estén mejor. En general, lo que uno pretende es que el futbolista si mantiene una línea de rendimiento estable repercute en la línea general del equipo”.