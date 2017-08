Setién, la idea siempre presente

El entrenador del Betis, Quique Setién, dejó claro en el programa de beIN Sports El Club que su objetivo es que su equipo siempre refleje su idea de juego en el terreno de juego, desvelando, por ejemplo, que no le agrada el sello de Simeone: "El estilo de juego de mi equipo me identifica con mi manera de ser, con la manera que tengo de entender el fútbol. La realidad es que siempre sufría mucho con entrenadores o equipos que les gustaba jugar a la defensiva. El Atlético de Simeone, por ejemplo, juega como él. Y se lo dije a Simeone: me encanta lo que haces, los títulos, lo que has conseguido, pero no me gusta como juega tu equipo".

El preparador cántabro está convencido de que implantará su forma de ver el fútbol en el conjunto verdiblanco, aunque pidió tiempo: "El Villamarín es un estadio que quiere que su equipo busque constantemente la portería contraria. Tienen que tener paciencia. Hay jugadores a los que les estamos pidiendo cosas que no habían puesto nunca en práctica. Creo que el Betis va a jugar bien". En este sentido, Setién elogió también lo que está palpando a su llegada a Heliópolis: "El Betis es un club que tú vas por la calle y ya lo sientes. El funcionamiento, a todos los niveles, me ha encantado. Me parece un espectáculo. No he vivido esta situación nunca. Yo tengo a mi alcance medios que no he tenido nunca, es algo espectacular. Estaré deseando de quedarme, pienso que me puedo quedar toda la vida y espero que sea así".

Por último, el técnico heliopolitano reconoció que desearía un "extremo derecho": "No soy un entrenador exigente en ese sentido. Si el club puede incorporar a alguien, encantado. Si van a a traer a alguien, que sea en una posición determinada. Si tengo que tirar del filial, tiro".