Setién y una idea todavía por trabajar

Al Betis de Quique Setién le está costando arrancar, tanto en los resultados, con sólo dos triunfos en esta pretemporada, como en esa asimilación de los conceptos que trata de imponer el nuevo cuerpo técnico. El cántabro, en declaraciones a los medios oficiales del club, reconoció que se necesita tiempo para que los jugadores recojan su idea, aunque apuntó que existe una predisposición perfecta para que esto acabe ocurriendo.

"Siempre he tenido la idea o ha sido así, de que hasta que no pasan dos meses de competición, tú no conoces en profundidad a todos tus futbolistas y lo que son capaces de dar en cada momento en el contexto en que tú te vas a mover. Ahora mismo necesito saber de mis futbolistas cómo compiten, cómo se asocian entre ellos y cómo afrontan la competición", expresó Setién, que incidió en que todavía no tiene decidido su once base: "Sé que hay muchas inquietudes por parte de muchos aficionados que quieren ver al equipo titular pero ahora es realmente imposible. Yo todavía no lo sé, ahora mismo estoy valorando a muchos futbolistas. Yo no tengo una varita mágica. Si yo tuviera las cosas tan claras con respecto a quién va a jugar en cada puesto, creo que sería un error. No soy infalible ni pretendo hacerlo todo bien. Todavía no sé qué centrales van a jugar".

Eso sí, el cántabro se mostró inamovible sobre el estilo que quiere desarrollar en el Betis. "Siempre he tenido la misma idea desde que jugaba, que siempre es mejor tener el balón que correr detrás de él. Aunque en esto hay muchas cosas que para mucha gente es difícil de entender y de encajar, trataré de convencer a todo el mundo como trato de convencer a mis futbolistas de lo que yo estoy convencido. La primera vez que hablé con el club lo dije: 'vosotros me habéis contratado a mí porque habéis visto cómo han jugado mis equipos anteriores y se supone que queréis que el Betis juegue como ellos. Y si no pensáis que esto va a ser así, es mejor que fichéis a otro entrenador porque yo no voy a cambiar'. Es una idea en la que creemos, una manera nueva de hacer las cosas que muchos jugadores no han trabajado nunca. Sé que hay mucha gente que no contempla bien esos riesgos que asume el portero y a veces los centrales, porque no le ven un beneficio real a todo eso, pero la realidad es que es así. Es más, si alguien hay que atribuirle ese riesgo y esa responsabilidad, es a mí. Yo lo que sí pediría es el respaldo necesario, el mismo que yo tengo, que también se lo transmita la grada. El Betis jugará bien pero tiene que ser gracias a eso y asumir todos que habrá momentos de dificultad. Los jugadores están teniendo una actitud espectacular para entender lo que les estamos pidiendo".

El técnico, además, reconoció que todavía faltan varios refuerzos. "A todos nos hubiera gustado que la plantilla ya estuviese conformada pero esto es muy difícil. Entre las ideas que tú tienes y luego la realidad siempre hay una distancia enorme. Tampoco hemos podido ver a algunos futbolistas que han llegado como Tello o como Sanabria. Esto no es fácil de encajar, queremos acertar y traer lo que necesitamos de verdad. Hay algunas posiciones de las que tenemos dudas porque hay algunos chavales de la cantera que tienen posibilidades de quedarse", expresó.