Setién para una identidad

Sin marcarse objetivos de cara a la galería y con las ideas muy claras. Así se presentó ayer Quique Setién como nuevo entrenador del Betis, con el que firmó por la mañana un contrato de tres temporadas para garantizar así el inicio de un nuevo proyecto.

"Tras escuchar sus criterios y su manera de entender el fútbol, coincidimos en que esto le vendría muy bien al Betis y al beticismo. Quique Setién sabe que viene a un equipo grande. El Betis es muy especial, por muchas cosas te va a gustar o no, pero es único, un grande. Bienvenido maestro y mucha suerte", aseguró Lorenzo Serra Ferrer como justificación de la apuesta realizada con el técnico cántabro.

"Todos sabéis cómo soy, cómo entiendo este juego. Eso es algo que va conmigo, ya lo sentía desde pequeño, desde el patio del colegio. Entiendo el fútbol siempre a través del balón. La relación que tengo con los jugadores es siempre de tú a tú, porque una gran parte de mí se siente todavía futbolista. Todos tenemos que pensar que esta idea, esta nueva propuesta, va a ser la más adecuada. Confiar en que todo irá muy bien. No tengo ninguna duda", comenzó el técnico en su primera comparecencia como bético, en la que luego explicó su deseo de permanecer muchos años en el club: "Me encantaría, evidentemente, terminar mis tres años de contrato y seguir. Eso es señal de que voy a estar a gusto. En lo demás, hay cosas que no puedes controlar. Nadie es dueño del fútbol, solamente los grandes jugadores, ya lo sabemos. En un momento determinado, al balón le da por no entrar y esto se convierte en otra cosa. Eso lo asumo yo, lo asume el club, pero, desde luego, ahora mismo mi idea es que me voy a quedar aquí toda la vida".

Eso sí, el cántabro prefirió no marcarse un objetivo antes de comenzar la pretemporada. "Yo soy del norte y soy cauto. Podríamos plantear cosas puntuales que quieras conseguir, pero ahora mismo hay muchas incógnitas en cuanto a cómo va a quedar confeccionada la plantilla. Tenemos mucha ilusión. Creo que el equipo no va a tener ninguna duda en cuanto a la forma de jugar. Los objetivos, sobre la marcha los iremos viendo. Es obvio que este club es grande y tenemos que ser ambiciosos. Quizás podemos estar mejor de lo que pensemos o quizás podamos estar un poco peor. Esto el tiempo nos lo irá diciendo", manifestó Setién, que también explicó los motivos que lo llevaron a aceptar ahora la propuesta bética: "Hay varios factores que han influido. Uno es el interés de verdad, sincero y serio, que ha mostrado el Betis, que no es la primera vez que lo hace. Otro importante es que yo sé cómo es esta afición, lo que siente con respecto al futbol. Sé lo que le gusta. Creo que hay una sintonía importante de base. Para mí, la dimensión de este club cubre todas mis expectativas. El interés que ha mostrado desde que he llegado, la predisposición que he sentido desde que estamos hablando a la hora de colaborar, de ponernos de acuerdo. Lo que llevo visto me parece de una magnitud que cubre mis expectativas en todo. No había mucho que pensar".

Setién no quiso entrar demasiado en la valoración de la plantilla. "Hay cosas en la plantilla que te gustan, otra que te gustan menos, pero siempre he tenido la idea de que a un jugador lo conoces de verdad cuando trabajas con él. Se va a identificar siempre al Betis con una forma de jugar. Eso lo puedo asegurar y eso lo vamos a conseguir", afirmó el cántabro, el nuevo pilar para cambiar el rumbo deportivo.