Setién, el nuevo portavoz

Desde hace algunas semanas, el Betis ha cambiado su política de comunicación, sobre todo para informar del parte médico. Ayer, el propio Quique Setién confirmó que ahora será el nuevo portavoz del club para este asunto, algo que inició señalando su preocupación con la lesión de Feddal, quien no termina de recuperase de sus molestias en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

"Toda la información que suscite el tema de las lesiones la recibiréis a través de mí en rueda de prensa. Ésa será la opinión clara y real. Desde luego, no vamos a engañar a nadie ni a especular con estas cosas, pero tampoco vamos a estar todos los días hablando de problemas que son menores, que no tienen ninguna importancia y que se dimensionan de una manera que creo que es innecesaria. En el caso de Feddal, es verdad que está teniendo un problema un poco más serio de lo que esperábamos al principio. Es un problema en el tendón de Aquiles que ya ha sufrido en otras etapas de su carrera deportiva. Es un problema que cuando se agudiza hay que parar un tiempo. Esperábamos por la evolución que llevaba que estuviera mucho mejor, no le íbamos a dar más importancia, pero al colocarse la bota otra vez vuelve a sentir molestias", dijo el técnico, que también alertó a su equipo de la importancia del duelo de esta noche: "Hemos tratado por todos los medios de meter en la cabeza de los jugadores que tenemos un partido importantísimo. Hay que darle un carácter serio, competitivo, porque creemos que tenemos la posibilidad de ganar y hacer un buen partido allí".

Confía el técnico cántabro en que su equipo mejore su versión visitante. "En general, el equipo tiene que mantener más la atención en los aspectos defensivos. Algunas veces es cuestión de que el rival te supera porque es mejor que tú o porque hace acciones de mucho mérito que no puedes defender. Pero, a nivel general, el equipo tiene que tener más consistencia y esto es algo que llevamos trabajando desde principios de temporada. Además, muchas veces se tiende a confundir que, porque a nosotros nos gusta tener el balón, nos desentendemos de otros aspectos que son tan importantes como tener el balón. Además, el Eibar es un equipo competitivo, fuerte e intenso, y jugar en su campo condiciona", dijo Setién, que devolvió los elogios a Joaquín: "Se agradece cuando son sentidas. Hay cercanía, a mí también me gusta gastar bromas y estar ahí. Eso es perfectamente compatible con la exigencia, el compromiso y la honradez profesional".