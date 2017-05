Setién, el primer nombre para el banquillo

La destitución de Víctor Sánchez del Amo significa el pistoletazo de salida para los candidatos al banquillo de cara a la próxima temporada y el primer nombre en salir es el de Quique Setién, el todavía técnico de Las Palmas que ya estuviera en la órbita bética en otras dos ocasiones."Es un entrenador que sobre todo en la primera vuelta hemos visto buen fútbol en Las Palmas. Nos gusta ver a sus equipos jugar, desde el Lugo. Pero como otros tantos entrenadores. No hemos tocado a ninguno en concreto. Me gusta Setién como otros, sí, me gusta su juego", admitió anoche el presidente, Ángel Haro, en una de sus entrevistas nocturnas, en la que también indicó que no ha iniciado contactos: "Sinceramente, no hemos empezado ninguna ronda con ningún entrenador. Ni el vicepresidente, ni el director deportivo, ni yo hemos tenido reuniones con ningún técnico. Setién es un entrenador que está claro que me gusta, pero como otros muchos entrenadores del fútbol español".

Curiosamente, el nombre de Setién es también uno de los manejados por Rafael Salas, el todavía consejero que quiere optar a la presidencia del club. De momento, es el primer técnico que sale en el cásting que ya ha empezado en Heliópolis.