Setién y el riesgo en pro del juego

La filosofía de sacar el balón desde atrás es innegociable para Quique Setién, aunque por el camino de la excelencia que busca cueste goles y hasta partidos, como en El Madrigal. El entrenador cántabro asumió el error de Adán en el 1-1 y lo contrapesó en que el propio meta inició desde atrás la jugada que dio lugar al 0-1.

"Son las dos caras de la moneda -aseguró Setién-. Hemos visto cómo hemos conseguido un gol maravilloso en una acción en la que Adán ha iniciado el juego desde atrás con mucho criterio y muy bien. Y tenemos que asumir que nos pase esto alguna vez, ya contamos con ello. Es una pena porque se ha dado en un momento en que estaban pasándolo mal les ha venido a ellos muy bien y a nosotros muy mal. Hemos perdido la consistencia defensiva y hemos permitido muchos espacios. Esto se va a dar durante la temporada, es un error, pero lo asumimos", afirmó Setién.

En su análisis del partido, el técnico verdiblanco vio dos imágenes distintas, la de la primera mitad y la de después del descanso. "En la segunda parte hemos entrado bastante bien, hemos tenido bastante control, más que al final de la primera parte. Hemos tenido conservaciones y hemos hecho correr al rival".

Lamentó asimismo otra circunstancia adversa puntual que fue determinante, el mano a mano de Tello ante Barbosa justo que pudo significar el 1-2 justo antes del 2-1. "No estábamos pasando muchos apuros, y ha llegado esa acción bastante clara para ponernos por delante otra vez, y a continuación ha llegado el gol de ellos. Nos ha dejado tocados, pero nos hemos sobrepuesto para ir por el empate. Pero este equipo defiende bien, interrumpe mucho el juego, ha habido interrupciones, por calambres y problemas. No nos han permitido tener continuidad. Y al final nos han metido el tercer gol y ya ahí se nos ha puesto realmente difícil".

Para concluir, expresó su satisfacción por el juego, en contra de la idea de haber dado un paso atrás: "Yo veo que ha habido al principio, en la consecución del 0-1, se ve claramente cuál es nuestra propuesta, hemos salido con el balón un montón de veces. Hemos tenido la posibilidad de tener el control el balón. Hemos llegado en muchas posibilidades, aunque no es fácil ante un equipo que se encierra bien. Nos ha faltado un poco de frescura en los metros finales, en situaciones concretas. Pero estoy contento con el rendimiento del equipo, pero hay cosas que mejorar y seguro que cuando ganemos 3-0 también pasará. No hemos tenido la fortuna de hacerlo todo bien, como me habría gustado, pero teníamos enfrente un grandísimo equipo, y eso no hay que olvidarlo, claro".