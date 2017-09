Setién: "La sensación tras el entrenamiento es que vamos a jugar la 'Champions"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido su conferencia de prensa previa al desplazamiento a Villarreal y en la que, además de rebajar en parte la euforia generada tras la victoria ante el Celta, se ha mostrado muy satisfecho con la confección de la plantilla y con la capacidad de trabajo de la misma. "La sensación tras el entrenamiento de hoy es que vamos a jugar la Champions", ha destacado el técnico para realzar la actitud del equipo.

Ambiente: "Hicimos cosas bien ante el Celta, pero también hay cosas que hay que mejorar. El equipo puede jugar mejor. No me dejé llevar por el resultado, sí por las sensaciones. Hemos aprovechado estas dos semanas para trabajar, con el hándicap de las bajas de los jugadores que han estado con las selecciones".

Tocados: ""A Tello lo hemos visto, está mejor, pero hay que tener en cuenta que no ha jugado un partido en pretemporada y su forma ideal la cogerá con la competición. Obviamente está mejor y más cerca de su mejor rendimiento. A Ryad le hemos dado un pequeño descanso porque es normal que con su lesión se produzca un imprevisto que no le agrava nada. Pero los tiempos que necesita esa lesión todavía no se han cumplido. Es absurdo presionarle al jugador para que participe cuando podemos esperar para que recupere totalmente. En cuanto a Sanabria, ha tenido una operación y no va a estar bien hasta que juegue de manera habitual. Todavía le quedan pequeñas secuelas. Puede jugar algunos minutos pero las lesiones necesitan su tiempo".

Guardado: "Está aparentemente bien, pero seguramente lo de dentro tendrá las secuelas de un desplazamiento y un cambio de horario. Seguramente necesitará tiempo para recuperar y estar al 100%".

El ánimo: "Las sensaciones del entrenamiento de hoy es que vamos a jugar la Champions. Todos quieren demostrar que quieren jugar, pero la realidad es otra. El rival también quiere lo mismo y en fútbol el deseo no te lleva a la victoria. Hay que trabajar para superar al rival, aunque habrá días en los que no se pueda. Quiero que la gente entienda que las sensaciones son importantes el día que perdamos. La gente está entusiasmada por el triunfo del otro día, pero podemos hacerlo mejor. Aspiro a hacerlo mejor pese a haber ganado. Habrá días que perdamos haciendo mejor las cosas que el otro día. La idea es encontrar un equilibrio para progresar adecuadamente".

Rival: "Ha tenido casi un derbi y un partido muy complicado ante la Real. Tiene un buen entrenador, buenos jugadores y no será fácil. Intuyo que anímicamente estamos mejor, pero es algo que se olvida cuando se salta al campo. No creo que nos podamos aprovechar de su momento. Sí de superarles haciendo las cosas mejor que ellos".

Cambios tácticos: "Iremos modificando según veamos a cada jugador. Me ha sorprendido que el lunes saliera en prensa una alineación cuando no tengo claro quién va a jugar el partido. Haber ganado no quiere decir que se repita el once".

Mercado: "uno nunca está contento con todo, pero estoy satisfecho con la plantilla que tengo. Hemos tomado decisiones y era lo mejor según lo que se podía. La plantilla es extraordinaria y ahora me toca sacarle rendimiento. Siempre estoy contento".

Objetivos: "Se puede pensar lo que cada uno quiera. He visto tantas cosas que uno no puede controlar. El fútbol es una incógnita. Podemos pelear por Europa y lo contrario. trabajas para hacerlo muy bien, pero a veces la realidad es otra. Puede sonar la flauta como le pasó al Leicester hace dos años".