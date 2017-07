Setién, con sensaciones positivas, a la espera de Tello

El pasado 10 de julio, en uno de los entrenamientos matinales del Betis en Montecastillo, Cristian Tello cayó lesionado en el tobillo, y dos días después, tras unas pruebas, el conjunto verdiblanco dio a conocer que el extremo sufre un esguince de grado I-II, teniendo afectada la sindesmosis del tobillo derecho. Desde entonces, el ex azulgrana siguen con un plan de trabajo de recuperación y todo apunta a que esta semana seguirá trabajando al margen del grupo.

Así lo expresó Quique Setién al finalizar el encuentro del pasado viernes ante el Vitoria de Setúbal: "Ha tenido un problema bastante serio. Cada vez va un poco mejor. Esta semana será difícil que pueda trabajar con el grupo y veremos cómo va evolucionando".

Por otro lado, el entrenador del Betis hizo un balance del trabajo de su equipo en los tres primeros encuentros amistosos de la pretemporada: "Las sensaciones han sido bastante positivas. Sobre todo en cuanto al conocimiento que estoy adquiriendo sobre los futbolistas, a la puesta a punto de su estado físico y a la asimilación de los conceptos que tratamos de transmitir. Independientemente de los resultados, el equipo va mejorando poco a poco, los futbolistas se van sintiendo más cómodos y van entendiendo muchas cosas. Esta es mi prioridad, conocerlos y saber lo que pueden dar en diferentes situaciones. Esto me facilitará mucho tomar las decisiones y elegir correctamente a medida que vaya avanzando la pretemporada".

En este sentido, Setién destacó la importancia que Joaquín tiene en el grupo: "Es una satisfacción poder estar con un futbolista de este nivel. Ya no sólo como jugador, sino como capitán de este equipo, porque realmente trasmite y tiene la jerarquía y el respeto de todos sus compañeros, que es lo más importante". Por último, el cántabro se refirió a la situación de Guardado, al que poco a poco irá metiendo en la dinámica del equipo: "No lo queremos exprimir porque la temporada es larga. Hace dos semanas que terminó de competir, necesita descanso y lo iremos viendo sobre la marcha. No hay ninguna necesidad de ponerlo en riesgo aunque todos queramos verlo".