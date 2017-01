Sólo mira al Sporting

No quiso distracciones Víctor Sánchez del Amo a menos de 48 horas de medirse al Sporting en un encuentro que definirá el futuro a corto plazo del equipo verdiblanco. Ni los frentes abiertos por el club para reforzar la plantilla cambiaron el discurso del técnico bético, que se ha centrado en preparar el duelo ante el conjunto ahora dirigido por Joan Francesc, Rubi.

"Es un punto de inflexión… Se puede calificar de muchas maneras. Desde luego que es muy importante para nosotros. Tiene el mismo enfoque que el partido contra el Leganés, el último que jugamos en casa. En este caso, para terminar la primera vuelta con 24 puntos si conseguimos la victoria. Nos colocaría, igual que hablábamos en esa previa contra el Leganés, en una perspectiva de mirar la segunda vuelta mucho más hacia arriba que otra cosa y con la idea de empezar a escalar posiciones en la clasificación", apuntó Víctor, que tampoco quiso otorgar una relevancia al duelo más allá de los puntos en litigio: "Queda tanto todavía que la clasificación puede dar muchas vueltas. Me parece que no es un momento para valorar partidos de más de tres puntos, creo que queda muchísimo todavía como para pensarlo de esa manera. Para nosotros es un partido importantísimo por lo que he dicho antes y ya es suficiente importancia el encarar esa segunda vuelta con la perspectiva que queremos para el equipo, que es de mirar hacia arriba para escalar posiciones y acabar lo más alto posible. Por lo tanto mantener esa línea de buenos resultados y de juego que está teniendo el equipo en nuestro estadio es también una importancia ya suficiente para darle al partido".

2Duelos. Víctor ya se midió el pasado año a Rubi, con un triunfo y un empate en dos encuentros

La posibilidad de firmar a un central zurdo, la negociación abierta con Rubén Pardo... Numerosos asuntos relacionados con la composición de la plantilla bética, en los que ayer Víctor no quiso entrar para centrarse únicamente en el Sporting. "No queremos tomar decisiones de una manera precipitada. Es más importante la calidad de esas decisiones que la precipitación. No entendemos que tengamos una urgencia en tiempo para acudir al mercado con esa emergencia. Hemos ido solventando los partidos que hemos tenido ahora con la ausencia de Mandi que está en la Copa de África, incluso con algunos jugadores como tenemos ahora con molestias, pero entendemos que tenemos capacidad en la plantilla para solventar estos partidos y no tener que tomar decisiones de una manera precipitada y sí que poder hacerlo con la calidad que requiere. Se está trabajando en ello, se está trabajando para que esas decisiones tengan la máxima calidad posible", manifestó el técnico verdiblanco, que también se refirió al posible regreso anticipado de Mandi: "Es lo mismo de antes. Al final, con el transcurso de los días, la situación se va actualizando. Se da ahora mismo esa circunstancia con respecto a la situación de Mandi, pero no es definitiva. No nos ha influido antes y tampoco ahora en la toma de decisiones. No estamos en una situación de urgencia, entendemos que el equipo está en una línea de crecimiento estable. Que queremos reforzarnos para afrontar esta segunda vuelta con las mejores garantías posibles. Además, que nos permita también incrementar nuestro potencial de calidad en la plantilla y eso requiere que las tomas de decisiones sean de calidad, no desde una perspectiva de urgencia y de precipitación que para nada tenemos".

Con respecto al Sporting, Víctor incidió en el estreno de Rubi, una circunstancia parecida a la que tuvo que afrontar la pasada temporada cuando el preparador catalán se midió al Deportivo en su segundo partido como entrenador del Levante. "Por supuesto que conocemos a Rubi. Ya nos pasó una situación parecida la temporada pasada cuando nos íbamos a enfrentar contra el Levante, se produjo el cambio de entrenador y fue Rubi el que cogió al Levante. Se espera un cambio de dinámica en el equipo, una inyección de activación en todos los jugadores por lo que supone un cambio. Seguramente vengan también algunos cambios a nivel táctico. Como hicimos en su momento, tenemos de referencia trabajos anteriores de Rubi para tratar de prepararnos lo mejor posible para este partido. Obviamente, para nuestros análisis faltan partidos para poder tener información y desgranarla", dijo.