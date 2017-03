Soñar pasa por competir y atacar

Llega para el Betis la visita a uno de los escenarios más importantes del fútbol español, el Santiago Bernabéu. Un recinto en el que no es capaz de salir victorioso desde la temporada 98-99, cuando Finidi hizo el tanto del triunfo (0-1) de un equipo verdiblanco dirigido por Javier Clemente. Desde entonces, empates y derrotas -algunas muy abultadas-, de ahí que el cuadro que entrena Víctor Sánchez del Amo acuda al recinto madridista con el objetivo de conseguir una victoria, o un buen resultado, para endulzar un poco una temporada en la que la vulgaridad sigue siendo la tónica predominante, con la suerte para los de Heliópolis que los equipos que están en la zona de descenso no aprietan, y eso les permite seguir con comodidad lejos de un descenso que ahora está a nueve puntos.

El empate del pasado miércoles en Riazor dejó un mal sabor de boca al aficionado bético, crítico con el planteamiento y, sobre todo, con los cambios que realizó Víctor cuando su equipo se puso en ventaja en el marcador. Por eso, la gran incógnita esta noche radica en ver qué Betis se verá en la capital de España. Un Betis valiente, con dos delanteros y Ceballos de enganche, o un Betis con cuatro centrocampistas y un único punta en el que predomine dejar pocos espacios a los blancos y defender lo máximo posible... ¿Seguirán las rotaciones? ¿Serán de la partida Joaquín y Rubén Castro? Muchas dudas en un equipo verdiblanco que deberá aprovechar el extraordinario momento por el que atraviesa Dani Ceballos para intentar obtener un marcador positivo.

El utrerano está en plena forma y tendrá una exigente prueba en el centro del campo, donde se medirá a futbolistas como Isco o James, que todo apuntan a que jugarán en un Madrid en el que Zidane apostará por las rotaciones. El Eibar (1-1) y Las Palmas (3-3) ya han demostrado que puntuar en el coliseo de Chamartín es posible, y para ello el Betis deberá buscarle al cuadro blanco las cosquillas en las jugadas a balón parado, en las penetraciones por la banda de Durmisi y en la confianza bética en Sanabria y Rubén Castro, siempre que el actual inquilino del banquillo bético apueste por el canario.

Víctor, en la rueda de prensa previa a este partido, indicó que su equipo debe seguir el manual del partido en el Benito Villamarín ante el Barcelona, en el que los heliopolitanos jugaron con mucha intensidad y acabaron sumando un punto, dando una buena imagen. Así, el Betis tendrá que salir muy enchufado desde el principio para frenar el arreón inicial que el Madrid suele realizar delante de su público. Además, otro aspecto fundamental para que los béticos puedan sacar un botín del Bernabéu estará en el acierto de cara a gol en las ocasiones que tengan ante un Madrid en el que el entrenador francés hará cambios en el once inicial, después del desgaste en Nápoles para refrescar a un equipo centrado en conquistar una Liga, algo que es prioridad en la casa blanca.

El Madrid sufrió en tierras napolitanas para poder acceder a los cuartos de final de la Liga de Campeones, con una primera parte pésima que dejó análisis futbolísticos ante los que responde Zidane. Frente al Betis no tendrá el galo el problema de buscar el equilibrio con Cristiano, Benzema y Bale, pues el galés es baja por sanción. Esto provoca la presencia de un cuarto centrocampista que debe conceder mayor equilibrio al cuadro madridista y mejore su fútbol, como ocurrió en Eibar (1-4).

En cuanto a los posibles cambios de inicio, Kiko Casilla podría tener minutos en la portería, Danilo podría dar descanso a Dani Carvajal y todo apunta a que Isco y James Rodríguez tendrán presencia en el centro del campo si el sistema que usa Zidane es con cuatro centrocampistas, mientras que Lucas Vázquez tendría opción de entrar si mantiene tres arriba.

También estarán de inicio dos de los principales baluartes del Madrid, Sergio Ramos, que volvió a ser clave ante los italianos, y Cristiano Ronaldo, que busca resarcirse ante el Betis de su floja actuación en Champions. Así se presenta un encuentro entre dos equipos que en la primera vuelta, en el partido en el feudo bético, mostraron la diferencia que existe entre ambos, en este momento (1-6). Un marcador que el conjunto verdiblanco intentará que no vuelva a repetirse, y para ello deberá mostrar la firmeza que ofreció en los primeros partidos con Víctor en el banquillo, en casa, y ser efectivos en ataque, pues no por acumular más hombres de carácter defensivo se defiende mejor. Todo, con el objetivo de dar una imagen de equipo competitivo que le permita al bético tener, al menos, una mínima posibilidad de que su equipo se parezca al que en un tiempo no muy lejano era capaz de dar la cara en casa del todopoderoso Real Madrid, que está en plena lucha con el Barcelona por ganar el título de Liga.