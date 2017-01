Sondeo por Samuel, a la espera del deseado central

Para acometer cualquiera de estas operaciones, el club verdiblanco necesitaría liberar alguna ficha, lo que ha colocado a Zozulya y Nahuel en la rampa de salida, toda vez que Jonas Martin se está ganando un sitio en los planes de Víctor. La salida de más atacantes, tras el adiós de Musonda y la lesión de Sanabria, obligaría a reforzar la parcela ofensiva, de ahí que Torrecilla haya puesto sus miras en el malagueño Samuel, quien se encuentra concentrado en tierras andaluzas con el Rubin Kazan. No sólo el Betis ha preguntado por el atacante, en el que el Leganés también ha puesto sus miras para reforzarse.

Transcurrido la mitad del mercado invernal de fichajes, Víctor Sánchez del Amo continúa esperando los refuerzos consensuados con el director deportivo, Miguel Torrecilla, que en las últimas horas ha realizado un sondeo por la situación del malagueño Samuel García, el atacante que Javi Gracia reclutó para el Rubin Kazan y que no ha terminado de sentirse importante en Rusia.

La Argelia de Mandi empata ante Zimbabue

La Copa de África comenzó ayer para la selección de Argelia, con el bético Aissa Mandi como capitán, con un empate ante Zimbabue (2-2) que dejó un sabor amargo. A los 13 minutos, Mahrez inauguró el marcador en la ciudad gabonesa de Franceville con una exquisita definición con la zurda que dio en el palo y se metió en la portería. Sin embargo, Kuda Mahachi puso cuatro minutos después la igualdad para Zimbabue, en una acción en la que el verdiblanco Mandi no estuvo demasiado contundente para oponerse al disparo, y Nyasha Mushekwi dio vuelta el marcador de penalti a los 29. La selección argelina Argelia también pudo contar con un penalti a su favor en la segunda etapa, cuando Mahrez fue al parecer derribado por el arquero Tatenda Mkuruva, pero el árbitro dejó seguir. Sobre el final apareció una vez más quien fuera elegido el mejor jugador de África y, con un remate de larga distancia que no tuvo la respuesta ideal de Mkuruva, selló el empate. Tras el gol de Mahrez, Argelia tuvo la posibilidad de ganar el encuentro, pero Islam Slimani no llegó a dar buena dirección a un cabezazo. La selección argelina volverá a jugar el próximo jueves en el segundo compromiso de esta Copa de África ante Túnez, en un duelo que ya será decisivo para pasar a la siguiente fase.