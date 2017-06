Tello, muy cerca de llegar a Heliópolis

El Betis presentó ayer a Víctor Camarasa como nuevo jugador del Betis hasta 2022, en una operación que incluye la cesión de Álex Alegría al Levante (mitad de la ficha compartida por los clubes) además de una inversión de siete millones de euros (pueden llegar a ocho con una serie de variables) que el cuadro verdiblanco pagará en cuatro plazos. “La inversión es por el 80% de su pase. Se paga de forma aplazada y por eso podemos hacer un fichaje de estas características. Habrá alguno más así. No solemos dar los datos de las cláusulas de rescisión, es una cifra importante”, indicó ayer el presidente de la entidad heliopolitana, Ángel Haro, al ser cuestionado por los números que han traído al jugador valenciano a Sevilla.

Pero los movimientos no cesan en conjunto bético y el próximo en llegar debe ser Cristian Tello. Lorenzo Serra Ferrer se encontraba ayer en Barcelona intentando cerrar una operación que no ha sido fácil para el Betis. La entidad azulgrana apura sus opciones para sacar una cantidad lo más cercana posible a los diez millones de euros, que es su deseo, y según Sport todo se cerraría en siete millones. El vicepresidente deportivo del equipo heliopolitano también llegó a un acuerdo con el futbolista, que sería uno de los mejor pagados de la actual plantilla.

La voluntad de las tres partes ha sido clara en casi todo momento, teniendo un papel clave la figura del balear, por lo que Tello acabará vistiendo la elástica bética la próxima temporada. “Serra está trabajando duro y ahora mismo está hablando de algunas posibilidades. Tello es una de ellas, pero hasta que no haya novedades no podemos decir nada”, manifestó Haro, que también se refirió a la llegada de Barragán, que ya pasó el pasado martes el reconocimiento médico en la capital andaluza: “Estamos prácticamente cerrando el fichaje de Barragán, faltan unos temas burocráticos, pero seguro que los vamos a arreglar”.

Las claves Más fichajes: La llegada de Barragán no corre peligro y con Tello deben ser las siguientes incorporaciones béticas Dani Ceballos: Haro reconoce el interés de varios clubes, pero no del Madrid, que tiene al utrerano en sus planes

Otro asunto importante en la actualidad del Betis es el futuro de Dani Ceballos. El Real Madrid es uno de los equipos que más interés habría mostrado en el utrerano, aunque, según Haro, han sido otros clubes los que han contactado con el equipo bético y no el club blanco: “Lo que queremos es que Ceballos sea jugador del Betis. Sí es verdad que ha habido interés de algunos equipos, sobre todo ayer por la tarde, pero no estamos negociando. Lo primero es saber qué quiere hacer el jugador. El Real Madrid no ha tenido ninguna conversación con nosotros. Nos gustaría que siguiera, pero vamos a hablar con él y veremos qué pasa”. Por tanto, no será hasta el final del Europeo cuando se conozca el futuro del canterano de un Betis que está inmerso en el mercado con fuerza.