"Toca mirar arriba"

Aunque todos los jugadores del Betis terminaron el encuentro satisfechos por el triunfo, sin duda fue Rafa Navarro el que más contento abandonó el terreno de juego. "Estoy muy feliz, sobre todo por los tres puntos que nos hacían mucha falta, y también por mi primer gol con la camiseta verdiblanca", declaró el canterano, que acababa de ver cumplido otro sueño.

"Todavía no me lo creo, mi primer sueño era debutar con el primer equipo y ya lo conseguí. Y ahora, si encima puedo marcar un gol delante de toda la afición... pues no se puede pedir más. Así que aprovecho para dedicárselo a toda mi familia y a mi novia", añadió el defensa.

Preguntado por el desarrollo del encuentro, Rafa Navarro comentó que el equipo temía "que el Osasuna arrancara fuerte", por lo que "fue importante marcar pronto". De esta forma, el Betis impidió que el rival le pusiera las cosas "muy difíciles".

Sumados tres puntos que se estaban haciendo de rogar, el zaguero afirmó sin dudar que en adelante el Betis debe "mirar arriba". "Ya no tenemos que mirar abajo para conseguir el objetivo", concluyó.

En esa línea se expresó Dani Ceballos. "Los frutos están apareciendo", indicó el utrerano, esta vez sí conforme con el marcador final. "Trabajamos el inicio de partido con una intensidad muy alta, marcamos el primer gol y fuimos a por el segundo", resumió el canterano.

No sólo por la victoria se mostró feliz Ceballos. También, por su propia actuación. Y de ello dejó constancia al ser preguntado por cómo se había visto sobre el césped: "Estoy atravesando un buen momento en la temporada y debo seguir así para acabar lo más alto posible". "Creo que le estoy devolviendo a Víctor la confianza que tuvo en mí desde el primer momento en el campo. Gracias a eso estoy convocado con la selección sub 21. La absoluta está muy lejos, tengo que ir quemando etapas y mi objetivo ahora es la sub 21", concluyó.