Torrecilla: "Víctor será el entrenador del Betis la próxima temporada"

El director deportivo del Betis, Miguel Torrecilla, ha hecho balance del segundo tercio de la temporada y ha dejado claro que Víctor Sánchez del Amo seguirá en su puesto: “El entrenador de la temporada 17-18 del Real Betis Balompié es Víctor Sánchez del Amo. Es el entrenador del proyecto que va a acabar la temporada y comenzar la próxima. Hay un convencimiento, es una persona en la que creemos. Nos transmite esa estabilidad que nos permite encauzar un técnico. Hemos encontrado a esa persona y vamos a ir a muerte con ella”.

El salmantino ha tratado también los siguientes temas:

Segundo tercio: “Si nos basamos en el momento clasificatorio está claro que a día de hoy no estamos en el lugar donde queríamos estar en la clasificación. Para eso sí hay autocrítica. Está claro que tenemos cosas que mejorar para acercarnos a esa situación clasificatoria que queremos. Para mí la diferencia son las sensaciones que transmite el equipo, menos en determinados momentos como en Granada o en el derbi sí que he visto un equipo muy competitivo que los partidos los ha trabajado teniendo opciones en todos ellos. También ha habido decisiones arbitrales que estaríamos hablando de otras cosas. Estamos a la misma distancia de los puestos de descenso que a donde marcamos el objetivo. El balance en sensaciones es muy positivo y soy optimista de cara al último tercio”.

Ceballos: “Hemos tenido una primera reunión a la que hemos puesto encima de la mesa nuestras intenciones y tendremos una segunda para ir buscando una estrategia. Ha habido un inicio, una primera toma de contacto para exponerles a sus agentes las intenciones que tenemos”.

Mensaje a la afición: “En clasificación no estamos cumpliendo el objetivo, para mí en sensaciones sí, totalmente. Un equipo que es capaz de poner contra las cuerdas al Barcelona en casa y en el Bernabéu con uno menos que el Madrid esté pidiendo la hora y que el portero a última hora salve a su equipo eso quiere decir que las aptitudes están. Tenemos también que tener autocrítica y ser más estables. Tenemos ilusión en hacer las cosas mejor. En muchos momentos de la temporada no hemos dado satisfacciones a nuestra afición, pero la materia prima está. Entre todos tenemos que pensar que hay cosas que mejorar. Nos quedan diez partidos y tenemos la responsabilidad de que cuando acabe la temporada el bético acabe ilusionado de cara a la próxima temporada. Voy a estar planificando una temporada con el entrenador que va acabar ésta. Tenemos que demostrar en estos diez partidos a los béticos que estamos en el camino. Víctor nos ha demostrado unas grandes cualidades para dirigir este proyecto. Vamos a muerte con Víctor la próxima temporada”. (frase)

Víctor y su esquema de juego: “Me reitero en los partidos ante Barcelona y Madrid. En cuanto al sistema de juego el fútbol es tan grande que cada uno los esquemas los entiende a su manera. Yo veo más un 3-5-2 que un 5-3-2. La línea de centrocampistas más habitual está compuesta por Dani Ceballos, Rubén Pardo y luego están Petros, Brasanac, Jonas... No veo mucho pivote defensivo. La idea y filosofía de juego de ser protagonista o no va a depender también de los partidos en los que tú estés consiguiendo una tranquilidad y confianza. Entiendo que con la configuración que se tiene y con la prevista para la temporada que viene vamos a mejorar”.

Objetivo: “Si no estas en la clasificación y las sensaciones no son positivas entiendo que el bético estaría insatisfecho, pero habría que preguntarle al bético si quiere un equipo fuera del diez con buenas sensaciones o dentro del diez con malas sensaciones. Cuando compite con los grandes no es un equipo temeroso, compitió bien en la primera parte del derbi. En mi caso, de aquí al finalizar la temporada creo que estaremos en condiciones de estar cerca del objetivo. Va a depender de partidos ante rivales como el Celta, Alavés... Serán partidos que nos definirán si vamos a estar entre las diez primeros al final de temporada”.

Filosofía de plantilla año que viene: “Estamos abiertos al mercado nacional e internacional. En verano quisimos irnos al mercado de cesiones en cuanto a Musonda y después con opción de compra como las de Nahuel y Donk. El inicio de algunos de ellos que vinieron en verano ha sido difícil y lenta, pero en los últimos partidos se han visto jugadores fiables que en el primer tercio tenían algunas dudas. Estoy bastante satisfecho con el rendimiento de los que están siendo más habituales. Eibar y Alavés son proyectos estables. ¿Es los suficientemente estable el Betis? Esos equipos tienen estabilidad. Valoro mucho la estabilidad”.

Presencia física: “En estatura media creo que hay dos equipos que nos puedan ganar. En el partido que el míster se queja es cierto que es un rival contra los poderosos en ese aspectos y el otro día también. No hecho en falta eso. El equipo tiene una buena media de estatura. Tenemos una de las medias mas altas de la Liga”.

Rafael Salas y Zozulya: “Claro que me han molestado y así se lo ha hecho saber en persona y se ha disculpado, se equivocó y me reconoció su error. No hay argumentos suficientes con lo que ha jugado para valorarlo. Ocho miembros de la secretaría técnica lo vieron. Ha vuelto a ser convocado. Creo que hay que respetar a los profesionales y a sus trayectorias. Aquí no ha tenido suficientes argumentos que demostrar en tiempo de partidos. Por eso se le convence para encontrar una cesión. Habrá que valorar al jugador cuando se le vea un partido suficiente”.