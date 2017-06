Torrecilla, agradecido con el Betis y un sueño con el Sporting

Miguel Torrecilla fue presentado ayer como nuevo director deportivo del Sporting, después de que el pasado lunes acordase su marcha del Betis.

"Mi intención era seguir en el Betis. Se dieron circunstancias, unas situaciones, y eso desviaron mis prioridades. También influyeron asuntos personales, mi familia tenía pensado cambiar de residencia a Salamanca. En Sevilla la adaptación de mi familia no fue la óptima. Me hacía mucha ilusión la llamada del Sporting. Si no llego a tener esta propuesta me hubiese quedado. No quería desaprovechar esta oportunidad. Para mí es un sueño llegar al Sporting. También quiero agradecerle el trato recibido a Ángel Haro y José Miguel López Catalán", dijo Torrecilla, que también desveló que Jorge Meré está en la lista de opciones del Betis: "Está dentro del amplio seguimiento a jugadores jóvenes". Y es que el salmantino desveló que el defensa tiene derecho a salir cedido a un Primera, aunque ampliando su vinculación con el Sporting una temporada más.