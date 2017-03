Torrecilla rectifica su discurso

Después de la comparecencia pública del pasado jueves, Miguel Torrecilla, director deportivo del Betis, rectificó sus palabras acerca de las sensaciones por encima de los resultados. Así lo expresó el salmantino en el programa A Día Deportes, de Canal Sur TV: "Creo que no me han comprendido después de mi último análisis. Como profesional y hombre de fútbol que soy está claro que buscamos ganar por encima de todo. Buscamos ganar si es posible con un buen rendimiento y una satisfacción en cuanto al estilo. Quizás esa manera de transmitir eso en mi última comparecencia en determinados medios no se comprendió, o no se supo transmitir como yo quería. Ante todo un profesional tiene que buscar cumplir objetivos y en el mundo del fútbol para ello tienes que ganar partidos. A quien no supe transmitir lo que quise le tengo que pedir disculpas y digo que los profesionales del Betis, y yo el primero, lo que queremos es lograr los objetivos. Está difícil, no imposible y quedan partidos importantes. Le he prometido a mi mujer y mis hijos que no voy a utilizar la palabra sensaciones jamás".

Torrecilla insistió en la confianza que tiene el Betis de alcanzar el objetivo de quedar del décimo hacia arriba: "Sabemos que el reto no es es sencillo, pero teniendo en cuenta que nos queda por enfrentarnos con equipos que ahora mismo están esas posiciones pensamos que podemos hacer que el objetivo sea posible".

La inestabilidad traspasa fronteras, esta paz nos va ayudar en el próximo mercado"

Además, Torrecilla confirmó, de nuevo, su confianza en Víctor Sánchez del Amo, como entrenador de cara a la próxima temporada: "Cuando anunciamos la contratación de Víctor se dijo que es el elegido hasta el 30 de junio de 2018 sin ningún tipo de criterios de clasificación ni nada. Queremos construir como mínimo hasta esa fecha un proyecto estable. De su continuidad estoy plenamente convencido. Un entrenador no es sólo el que alinea jugadores, no es la imagen que da en una rueda de prensa o cuando se levanta en el banquillo. El apoyo es total, no sólo mío, sino de la estructura de todo el club, de la secretaría técnica y consejeros delegados. El máximo responsable de la parcela deportiva soy yo, pero viene apoyado por un grupo de trabajo importante". También fue claro Torrecilla a la hora de defender a Gustavo Poyet: "Yo sí tengo claro que se contrató a un gran entrenador. Ya lo había demostrado. Aquí no lo demostró porque así lo dicen los resultados y se generó rechazo en torno a su figura. Cuando detectas eso siempre que todas las partes lo comprendan y él lo hizo había que reaccionar y no tuvimos otro remedio que hacerlo con la llegada de Víctor".

Por último, el máximo exponente de la dirección deportiva heliopolitana se mostró contento por el acto entre el Betis y Luis Oliver: "En verano hablas con los diferentes agentes de los jugadores que quieres contratar y la pregunta de cómo está el Betis en el accionariado es habitual. Esa inestabilidad traspasa fronteras. Esta paz va ayudar a que muchas dudas se hayan disipado en ese aspecto, y algunos jugadores que por incertidumbre hayan elegido otro lado puede que en el próximo mercado, en ese aspecto, tengamos un poco más de fuerza".