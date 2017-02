El Valencia, un polvorín

El ambiente en el Valencia no termina de calmarse, y más después de la goleada recibida en Mestalla ante el Eibar (0-4). De hecho, según publicó ayer As, en el entrenamiento del pasado domingo Nani y Munir se enzarzaron en una discusión en la ciudad deportiva de Paterna hasta el punto de engancharse delante de sus compañeros, aunque no fue lo único que sucedió, pues Bakkali y Siqueira también tuvieron un encontronazo, lo que refleja el ambiente de tensión que se respira en el vestuario valencianista dentro de la situación que atraviesa tanto a nivel deportivo como institucional.

El Valencia regresó ayer al trabajo para preparar la visita al estadio Benito Villamarín, donde ha perdido en las últimas cuatro ocasiones. De hecho, los de Mestalla no vencen en Heliópolis desde la temporada 08-09 (1-2, dos goles de Villa). Tras ese partido, el Betis ganó por 1-0 y 3-1 en los siguientes encuentros, hasta que hubo un nuevo parón por un nuevo descenso bético, y el año pasado el resultado fue de 1-0 (Rubén Castro). Este sábado será el duelo 50 de Liga en Sevilla, con un balance de 24 victorias béticas, 14 empates y 11 victorias valencianas, en los que el Betis ha marcado 68 goles y el Valencia, 44.