Valenzuela: "Lo hicimos con la cantera y lo volveremos a hacer"

"Hace un mes era implanteable que regresara al Betis. Después de participar en este proyecto, creo en el y lo digo como bético. Sé que se puede cambiar. Prometieron y no tenemos. Ningún equipo de élite funciona sin cantera. El Betis necesita rentabilizar deportiva y económicamente. Sin medios y con un presupuesto reducido lo hicimos y lo volveremos a hacer. No vamos a fallar", ha señalado Valenzuela, que ha explicado la base de su idea: "Hay que instaurar una filosofía, metodología y organización distinta. Nosotros venimos a integrar y no cometer el mismo error de hace siete años. Hay que hacer un proyecto de consenso. Venimos a sumar y José Juan nos parece interesante para el futuro".

"Hay que cambiar el adn de nuestra cantera, una gran calidad técnica pero también inculcar que todo lo que no sea ganar es un fracaso. Ganar,ganar y ganar", ha explicado Valenzuela, que ha entrado en más detalles: "Es posible que haya jugadores que pueden dar un salto, pero con 4 millones para la cantera la rentabilidad tiene que ser mayor. Hay que optimizar los recursos de la cantera".