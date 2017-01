Víctor: "Ante el Barcelona tenemos un reto apasionante y vamos con toda la ilusión"

El técnico del Betis, Víctor Sánchez del Amo, se ha mostrado en rueda de prensa ilusionado y con ganas de hacer un buen encuentro y vencer al Barcelona el próximo domingo. “Es muy difícil medir el nivel de dificultad que tienen los dos grandes de nuestro fútbol. Para nosotros es un partido muy bonito, un reto apasionante ante el que iremos con toda la ilusión. Es una oportunidad para tener un día muy bonito para nuestra afición. No sé si es más complicado jugar contra el Madrid o el Barcelona”, ha indicado el madrileño, que insistía en el alto nivel de motivación de sus jugadores de cara al domingo: “La afición del Betis no es miedosa. Todos los comentarios de los aficionados con los que me cruzo me demuestran que tienen un amor por sus colores incuestionable y que no le tienen miedo a ningún rival. Y nosotros tampoco. Afrontamos el partido con la máxima ilusión porque para nosotros es un reto. El objetivo por este partido es común, los tres puntos. Ni nuestra afición ni nosotros tenemos miedo”.

En cuanto a Tosca y Rubén Pardo, Víctor se ha mostrado contento por cómo han llegado: “Hemos visto la asimilación del trabajo y los dos están en condiciones de ser alineados. Ya decidiremos si desde el inicio o en el transcurso del partido. Tosca nos viene bien al reforzar esa posición de central izquierdo que queríamos cubrir. Con el cambio de sistema, este cuerpo técnico ha decidido que era importante tener un central más específico. Es un jugador polivalente que nos puede permitir usarlo en otra demarcación. Con Rubén añadimos un centrocampista de calidad y nos hace tener más opciones para el centro el campo”.

Además, Víctor ha tratado otros asuntos:

Los árbitros: “Siempre les deseo el máximo acierto. A los colegiados les deseamos eso, acierto. Se preparan bien, pero como son humanos tienen desaciertos y eso marca la diferencia, pues muchas veces tienen incidencia. Esto pasa toda la vida”.

Favor al Sevilla ganando al Barcelona: “Nosotros, lo que buscamos son tres puntos que nos permita adelantar puestos en la clasificación. Nosotros, nuestro objetivo y nuestro trabajo. El resto no nos interesa”.

Messi: “No creo que tengamos que descubrir el potencial de Messi. Nosotros, a través de nuestro objetivo colectivo queremos un buen rendimiento. Sobre todo a nivel defensivo. Hay referencias en esta temporada en los que el Barcelona ha sufrido y nosotros vamos a tratar de ser uno de esos equipo que le ponga las cosas difíciles y ganar, porque con Messi tampoco ganan siempre”.

Fichajes y clasificación: “Nosotros no nos reunimos para decidir qué fichajes necesitamos para elegir el puesto de la clasificación en el que queremos estar. Se hace un estudio de la plantilla, con una idea nueva de juego y necesitamos reforzarnos con un perfil de jugadores. No se ficha pensando en mover ese objetivo, se ficha pensando reforzarnos por criterios deportivos”.

Salidas: “Yo no lo espero, pero el mercado está abierto para todos los equipos. Tenemos cubiertas todas las fichas, pero no se puede bajar la guardia hasta el último momento, pero para eso tenemos a nuestra dirección deportiva”.