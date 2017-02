Víctor Sánchez: "La victoria se nos estaba resistiendo, pero es merecida"

Seis partidos sin ganar era demasiado para poder ser soportado. El alivio fue enorme en La Rosaleda y así lo expresó Víctor Sánchez del Amo tras el partido. “Estamos muy contentos por esta victoria que se nos estaba resistiendo de manera consecutiva y fuera de casa, el trabajo del grupo se estaba mereciendo más recompensa”, comenzó el técnico bético. “Hoy se ha conseguido el fruto de ese trabajo acumulado y esto refuerza al grupo –continuó Víctor–. Es un día especial y tiene una dedicatoria especial para todos los andaluces béticos, les hemos podido regalar esta victoria”.Víctor quiso destacar la personalidad para remontar en este contexto negativo. “Hoy ha habido una situación desgraciada que nos ha penalizado, pero el equipo ha mostrado carácter y hemos remontado y hemos sabido sufrir. Creo que el resultado es justo y hemos tenido más ocasiones para poder haber tenido más renta”.El análisis del partido fue el siguiente: “Los primeros 20 o 25 minutos empezamos muy bien, con buenas situaciones y ataques. Hemos defendido muy bien las situaciones del Málaga, que sólo ha llegado a través de saques de banda con Luis Hernández. A partir de los 25 minutos ellos han tenido más continuidad en sus ataques, la recuperábamos y la perdíamos muy rápido”.El entrenador habló de la “rabia” del Betis. “El equipo está enrabietado y confía en las herramientas y en el trabajo que se está haciendo”. Y descartó haber señalado a nadie con sus decisiones. “Nosotros no hemos querido mandar mensajes a nadie. Estamos encantados con el trabajo y el esfuerzo de todos. Van creciendo y vamos a ir dando rendimiento”.Mención aparte mereció el caso de Rubén Castro, no convocado. “Es absolutamente normal. Hace una semana que me preguntabais si no sería conventiente darle descanso a Rubén Castro. Son opiniones que respeto, pero los profesionales debemos tomar decisiones en función del estado físico, emocional, el rendimiento, las cargas. Entendíamos que le venía muy bien descansar. Lo hacen todos los equipos cuando hay acumulación de partidos, y más en los jugadores veteranos”.