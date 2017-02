Víctor: "A nuestra afición no hay que darle ningún discurso, sino hechos como los del domingo"

El entrenador del Betis ha analizado en rueda de prensa el encuentro de este viernes ante el Deportivo, confiando en lograr una victoria para romper con la mala línea fuera y poder, con el paso de los partidos, crecer en la tabla: "Pienso que por mi forma de encarar las cosas en la vida hay que hablar menos y actuar más. Sobran muchos comentarios. Hay exceso de opiniones sobre los demás. A nuestra afición no hay que darle ningún discurso, sino hechos como los del domingo. El discurso tiene que estar en el campo. Estamos a mitad de campeonato y tenemos muchas posibilidades con esta línea de escalar posiciones y eso es lo que queremos, acabar lo más alto posible".

En cuanto a la situación de Zozulya, el madrileño ha sido breve y claro: "Mi opinión es la misma que se ha leído en los dos comunicados. Mostramos nuestro apoyo a nuestro compañero".

Otros temas que ha tratado Víctor son los siguientes:

El Atlético-Barcelona de ayer: "Nosotros no hacemos comparaciones de este tipo. Nos estamos preparando para el partido ante el Dépor. Nuestro único objetivo es sumar los tres puntos. Lo que pasé ayer en el Calderón nosotros no hacemos ninguna comparativa porque no nos va a servir frente al Deportivo".

Mismo once en Riazor que ante el Barça: "Ya sabéis que no damos información sobre alineaciones".

Ganar fuera de casa: "La eficacia es la clave, la tenemos en casa y no la tenemos fuera. Nuestro equipo ha tenido personalidad y presencia importante en los partidos que hemos tenido fuera y la eficacia ha marcado esos encuentros, no hemos sido eficaces arriba. Trabajamos para cambiar eso. Al calor de nuestra afición tenemos más empuje y más acierto. Esta plantilla es joven y ambiciosa. Esperamos elevar nuestra nivel de efectividad".

El Deportivo: "Es un equipo que tiene establecidos una serie de automatismos. Esperamos algún cambio en cuanto a fichajes hechos, pero estamos preparados para cualquier situación que se pueda dar".

Presión del Deportivo: "Nunca hacemos ningún comentario sobre los equipos. Nos centramos en lo deportivo. Hemos estudiado al Deportivo y buscamos que nuestro rendimiento defensivo evite que las virtudes de ellos arriba tengan un alto crecimiento, y aprovechar sus debilidades".

Revancha de la Copa: "La única revancha que hay es ganarla. Competimos con la máxima ilusión y ya no hay Copa. Nuestro objetivo es sumar de tres en tres para escalar posiciones".