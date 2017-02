Víctor: "Por nuestra cabeza sólo pasa vencer al Málaga"

El entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, ha pasado página tras lo sucedido en el derbi y sólo piensa en el partido ante el Málaga. Y así lo expresó en la rueda de prensa que ofreció ayer después del entrenamiento vespertino: "Hay secuelas emocionales por la rabia que nos dio perder, pero hay que seguir mirando hacia delante. Ahora va a haber una concatenación de encuentros que van a ser todos muy importantes y tenemos que enfocarnos a ellos, la cabeza no puede estar en otro sitio que no sea en el Málaga".

El técnico madrileño confía en el trabajo de su equipo confía en el trabajo de su equipo para alcanzar la regularidad necesaria que ansía: "El equipo está demostrando capacidad de desarrollar buen juego y ser competitivo, pero nos está faltando regularidad. Estamos trabajando para adquirirla, esa regularidad es importante para ser competitivos de manera estable". Y para ello, Víctor espera conseguir la victoria esta noche en La Rosaleda: "Fuera de casa se nos están resistiendo los resultados, así que es una motivación extra. No miramos a repercusiones en la clasificación porque todavía queda mucho, sino a los tres puntos, que es lo que queremos".

El preparador heliopolitano también restó importancia a las declaraciones de Ceballos tras el derbi en las que habló de falta de actitud y de rozar el ridículo: "En caliente cuando acabas un partido es normal que se hagan comentarios que no obedecen a un análisis de una precisión alta. No es el momento, en el análisis que hicimos al día siguiente quedó todo muy claro. Para nada es una cuestión de que el equipo se desenchufara, ni mucho menos". Cuestionado sobre su futuro, el preparador bético no cree que dependa de lo que pasara en el derbi. "No, en absoluto", afirmó.

Víctor insistió, además, en mejorar la dinámica, después de las últimas jornadas: "Es mala. Para llegar a los resultados hay un proceso. El equipo está haciendo muchas cosas bien y nos estamos quedando muy cerca de resultados merecidos. Nos enrabieta que no nos llega con lo que estamos haciendo, nos están penalizando los errores, la falta de acierto en ataque y los despistes o acciones individuales en defensa".

Por último, el técnico heliopolitano analizó al Málaga: "Es cierto que los nuevos jugadores han aportado nuevas dinámicas, y también el nuevo entrenador, pero vamos con todos los sentidos puestos en lograr la victoria".