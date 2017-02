Víctor, confianza ciega en Rubén Castro y en el futuro

El entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, sigue apostando y confiando al máximo en Rubén Castro. Así lo indicó ayer en Radio Marca Sevilla, donde se refirió al diálogo que mantuvo con el atacante en el entrenamiento del pasado lunes: "En los goleadores pasa siempre igual, están hechos de una pasta especial y necesitan el gol para estar completamente felices. Es un jugador referencia para nosotros porque tiene calidad para la definición y una facilidad que la tienen muy poquitos jugadores que yo haya visto. Tampoco es una racha tan exagerada como para volvernos locos, lo que más nos preocupa es generar ocasiones para que los delanteros las tenga a su disposición, y estamos generando un buen numero de ocasiones en los partidos. Si nos quedamos emocionalmente con que la pelota no entra, eso no ayuda".

Además, en un análisis más amplio, y mirando al futuro, Víctor tiene claro que el Betis debe pelear por Europa, para lo que pide paciencia y estabilidad para poder trabajar. "Estamos en la fase de construcción. Somos un equipo con muchos fichajes, ha habido un cambio de entrenador... Todo eso provoca que haya un periodo de inestabilidad y se busca estabilidad para crecer. Estamos en fase de un rendimiento irregular. Esa regularidad sólo se consigue con trabajo. El objetivo para mí del Betis debe ser pelear por Europa, y se necesita tiempo. Si veis a los equipos que pelean por la clasificación europea son proyectos consolidados de varias temporadas", indicó el preparador heliopolitano, que insistió en el hecho de que haya un clima tranquilo de trabajo para ir creciendo: "No es cuestión de nombres, sino de crear el contexto de trabajo adecuado. Todos esos equipos que luchan por Europa han tenido paciencia para trabajar. El trabajo necesita tiempo, estabilidad".

Una estabilidad con el fin de crecer para la que, según Víctor, afecta lo judicial: "Nosotros llevamos tres meses. Los entrenadores nos dedicamos a lo deportivo, pero desde que he llegado, por las informaciones que he recibido, hay procesos judiciales en medio que provocan que no haya una situación de normalidad en una institución y eso genera corrientes diferentes, intereses... Lo que deseo es estabilidad y tranquilidad porque es la que va a propiciar trabajar con tranquilidad y generar crecimiento. Esto va en detrimento de lo deportivo".