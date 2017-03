Víctor: "La expulsión de Keylor habría marcado el partido"

Víctor Sánchez del Amo, entrenador del Betis, aseguró este domingo en rueda de prensa después de perder 2-1 ante el Real Madrid, que la posible expulsión de Keylor Navas que no vio el árbitro Antonio Mateu Lahoz pudo haber marcado el partido.

"No tenemos la costumbre de reprochar nada. Hacemos nuestro análisis en función de nuestra opinión. Hablamos del partido. Hemos competido muy bien, ha habido una circunstancia que forma parte de las incidencias de los resultados de los partidos, que son los errores arbitrales", dijo.

"Son humanos y tienen su margen de error, como los jugadores. No podemos dejar de hablar de esa jugada, no la he visto, pero me dicen que era expulsión de Keylor. Habría cambiado el partido. Eso ha marcado la diferencia. Podríamos haber jugado mucho partido con un jugador más", agregó.

Además, recordó que el Real Madrid precisamente marcó su gol de la victoria cuando el Betis tenía un jugador menos por la expulsión de Piccini y quiso felicitar a sus jugadores tras "apretar" bien en una segunda parte en la que pudieron marcar más goles. una parada de Keylor Navas en el último momento.

"Esa circunstancia de la expulsión nos ha marcado. Keylor y su segunda parada nos ha privado de llevarnos algo positivo. Da rabia, la satisfacción en la competición plena es cuando ganas. En nuestro análisis y trabajo como entrenadores, entendemos que para encontrar la victoria hay que hacer las cosas bien", comentó.

"El trabajo de nuestros jugadores es bueno, Estamos cerca de las victorias. Tenemos un equipo joven y necesitan alcanzar su madurez. Muchos son su primera temporada en Primera y se nota al competir. Veo una línea positiva. Estamos cerca de las victorias, nos cabreamos cuando empatamos. Hoy, quién sabe si no se produce la expulsión, habríamos competido por ganar el partido", declaró.

Víctor habló de la posible expulsión de Keylor Navas y dijo que no pudo verla en directo porque fue tapado por más jugadores en el momento en el que el portero del Real Madrid cometió su infracción.

"Todo el mundo me dice que es y me lo creo. La indignación, la tenemos. No tengo nada que reprochar a los árbitros. Su labor es difícil, son humanos. La tecnología nos puede ayudar. No sólo nos hemos perjudicado como hoy, en el derbi un gol de una falta. Esperemos que por lo menos no nos sentamos perjudicados con esos errores. No queremos nada a favor, sólo no sentirnos perjudicados", concluyó.