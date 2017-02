Tras casi dos semanas sin fútbol, Víctor Sánchez del Amo, entrenador bético compareció en la previa del duelo ante el Valencia para avisar del peligro del equipo ché, a la vez que se refirió a lo apretado del calendario de su equipo tras el aplazamiento del partido ante el Deportivo.

"Hemos tenido un fin de semana sin competición por la incidencia en La Coruña, pero hemos reorganizado nuestro trabajo de preparación y nos ha venido bien para recuperar jugadores que han acumulado entrenamientos con el equipo. Ya veremos si el resultado final es bueno o malo, los análisis son relativos. Nos hemos centrado en el partido del Valencia que nos pondrá las cosas complicadas", expuso Víctor, que no quiso más polémicas con el partido del Dépor: "No me meto en la cabeza de otras personas. Nuestro comportamiento ha estado muy claro. Ha sido una incomodidad, lo que queríamos era jugar, pero hay que entender que no se puede poner en riesgo la seguridad de una sola persona para luego no lamentarnos. Ojalá sirva para que haya toda la seguridad desde el principio en todos los estadios. La fecha del partido nos alterará en nuestra planificación. Nuestra exigencia será competir para ganarlos, aunque tengamos un calendario más apretado".

Sobre la posible fecha para ese encuentro, el preparador madrileño también expresó su preferencia: "La inmediatez es un criterio importante, queremos jugarlo cuanto antes, pero somos el equipo de los viernes y encajar un partido con el calendario apretado no es fácil. Esta semana era interesante por jugar cuanto antes. La Liga propondrá, no hay fecha definitiva, son todo opciones. Si me dan a elegir, prefiero que no sea la semana del derbi, para prepararlo con más tiempo y sin riesgo de lesiones. Es mejor de miércoles a domingo que de martes a viernes".

Eso sí, Víctor no se fía del Valencia, pese a sus problemas institucionales. "Nuestro foco está en el rendimiento deportivo del Valencia, la situación que puedan tener de cualquier problemática no nos sirve para preparar el partido. Nos vamos a un enfrentar a un equipo de rendimiento irregular. Es un equipo con un potencial tremendo, un equipo diseñado para estar en los puestos nobles, pero hay que tener respeto a ese potencial. Están teniendo peores resultados en su campo que fuera. Es un equipo muy peligroso y vendrá a por los tres puntos, como también nosotros. Ya lo demostramos ante el Barcelona", comentó el técnico, que colocó a su rival entre los grandes de España: "Eso de etiquetar con lo de grande, mediano, pequeño… Un equipo grande es el que pelea por los títulos, y luego se bajan los escalones . Por historia siempre ha sido un equipo capaz de pelear por los títulos y entrar en Europa. Nos vamos a enfrentar a un rival que puede ser muy complicado".

El técnico verdiblanco también se refirió a la situación de Zozulya. "Está entrenándose con nosotros, tiene permiso del Rayo mientras se encuentra una solución para una situación que no es agradable para nadie. No se si es la mejor decisión, pero le hemos mostrado nuestro apoyo no queremos que se quede en una situación de vacío legal", dijo Víctor, que, por último, se refirió a los estados físicos de Joaquín y Sanabria: "Joaquín sentía unas molestias, estaba incómodo, se le hizo una prueba y se ha visto una molestia en otra zona, por lo que está haciendo un tratamiento nuevo. El proceso de recuperación varía los tiempos, lo veremos día a día. Sanabria está en la convocatoria y disponible, le falta ritmo de competición, pero ya puede jugar".