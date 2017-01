Víctor, entre los fichajes y el Leganés

El entrenador del Betis ha analizado diferentes aspectos de la actualidad verdiblanca en la rueda de prensa previa al partido ante el Leganés, sobre todo referidos a la llegada de posibles fichajes y al deseo de acabar bien la primera vuelta.

“Quedan 3 jornadas para que termine la primera vuelta, entendemos que es una oportunidad importante para dar un paso hacia lo que queremos, estar donde queremos estar. Ahora mismo estamos cerca de la mitad de la tabla, en estas tres jornadas tenemos una oportunidad muy buena para poner fin a la primera vuelta y encarar la segunda con ganas de ir de atrás hacia arriba", ha indicado Víctor, que a continuación hablaba del mercado de fichajes: "Se está trabajando desde antes que se abriera la ventana del mercado de invierno. Es un trabajo que hace la dirección deportiva en coordinación con el cuerpo técnico, analizamos distintos perfiles que pueden ser interesantes. Hay contactos hechos, intentaremos reforzar las posiciones que ya hemos comentado. No se ha llegada a ninguna conclusión aún en ese trabajo que se está haciendo, el mercado es difícil. Esa es la situación en la que estamos, tenemos que preparar el partido de mañana desde la realidad que tenemos, no desde la otra. Es un trabajo más de la dirección deportiva, aunque también nosotros participamos y hemos aprovechado todo el tiempo de parón en la competición para hacer esa valoración sobre jugadores que pueden ser interesantes. En el mercado también hay que competir, hay clubes que quieren hacer fichajes y no es tan fácil como activar un botón y ya está. La tendencia es siempre esperar a los últimos momentos porque se piensa que se va a bajar el precio o que pueden aparecer oportunidades de última hora".

Otros asuntos que ha tratado el técnico del Betis han sido los siguientes:

Felipe Gutiérrez: "Las preferencias no han cambiado. Esperemos que la lesión de Felipe sea lo menos grave posible y podamos contar con él en el menor tiempo posible. En esa posición tenemos a muchos jugadores".

Joaquín: "Está descartado para esta semana y estaremos pendientes de su evolución. Todas las sesiones tienen unas pautas y unos parámetros estándar de recuperación, cada individuo puede tener unos tiempos diferentes y no podemos acelerarlos. Los tiempos los van a ir marcando las sensaciones del día a día. Puede que se incorpore de forma progresiva la semana que viene y que podamos contar con él para el siguiente encuentro".

Invicto en casa desde su llegada: "Lo que nos interesa es que el equipo siga siendo competitivo, las buenas sensaciones y sacando resultados como lo estamos haciendo en casa. Era fundamental cambiar esa dinámica que había antes de nuestra llegada, ese ambiente de crispación que había en nuestro estadio. Los jugadores lo han cambiado, ahora entran al estadio convencidos de que hay una comunión entre equipo y afición".

Futbolistas que pueden salir: "Con todos lo hacemos igual, con la máxima comunicación y naturalidad. El mercado está abierto, estamos tratando de hacer alguna incorporación y entendemos también que hay jugadores que si no tienen muchos minutos puedan tener más oportunidades para crecer en otro sitio para no estar con esa falta de competición”.

El Leganés: "Es lo único que pasa por nuestra cabeza a día de hoy. Tenemos una oportunidad muy buena para dar un paso hacia donde queremos estar y terminar bien la primera vuelta para encarar la segunda con esa ilusión de seguir dando pasos hacia adelante en la clasificación. El Leganés al que su número de goles en contra no le está haciendo justicia viendo el nivel de competitividad que está mostrando. Es un rival tremendamente organizado y muy trabajado por su entrenador, al que admiro por su trabajo".