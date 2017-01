Víctor: "Se nos han ido dos puntos"

Satisfecho con el rendimiento de su equipo, pero lamentando la oportunidad perdida apareció Víctor Sánchez del Amo en la sala de prensa del Benito Villamarín, en la que incidió en esa posibilidad de haber logrado el 2-0 antes del tanto azulgrana que igualó el encuentro.

"La sensación recién acabado el partido es de rabia porque hemos tenido ocasiones para ganar el partido y entendemos que se nos han ido dos puntos. Cuando tienes tantas ocasiones y no las conviertes da rabia, pero por otro lado sentimos satisfacción y felicidad por haber podido brindar a nuestra afición un partido redondo ante un todopoderoso como es el Barcelona. Estamos muy satisfecho por el trabajo de los jugadores, ha sido sensacional", señaló Víctor, que expuso el planteamiento de su equipo: "Las virtudes del Barça en el juego combinativo también te ofrecen la posibilidad de que si empiezan en corto y tienes una presión organizada y efectiva se pueden robar balones cerca de su portería. Eso le está pasando este año y también le ha pasado en otras, los equipos le están haciendo daño. También hay que mantener un nivel de intensidad, atención y físico durante los 90 minutos para sacar tajada de eso. Ha habido partidos en los que el Barça ha sufrido en la primera parte pero luego ha acabado con goleada. En los partidos pasan muchas cosas, hay que alternar momentos de presión con repliegue y tener una efectividad altísima todo el rato. En los últimos minutos cuando el Barça ya se ha ido muy arriba ha creado ocasiones, pero antes nosotros hemos podido hacer el segundo y sentenciar el partido creando muchas más ocasiones que nuestro rival".

Víctor, que destacó el crecimiento de Dani Ceballos, también elogió el estreno de los dos últimos fichajes. "Rubén venía de estar sin jugar y no tenía más fuelle. Hemos hablado con él en el descanso para que nos avisara cuando ya no pudiese más. Hasta que ha aguantado ha estado a un nivel fantástico. Tosca también ha hecho un partido muy serio, ha estado muy atento. El partido que ha hecho para alguien que acaba de llegar a este país dice mucho de su calidad futbolística y de su cabeza. No es fácil enfrentarte al Barcelona siendo un recién llegado", dijo el preparador madrileño, que no valoró la actuación arbitral: "No nos quejamos ni cuando hay decisiones arbitrales que nos perjudican ni cuando nos favorecen. Esto forma parte del juego, defiendo siempre que la labor de los árbitros es muy difícil".