Víctor: "Tenemos la ilusión de lograr dos victorias seguidas"

El entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, se ha mostrado en rueda de prensa contento por la victoria en La Rosaleda e ilusionado con la posibilidad de enlazar dos triunfos seguidos en la cita de este viernes ante la Real Sociedad: “Estamos enfocados ya en el partido ante la Real Sociedad. Empezamos el trabajo de análisis y ya centrados en el siguiente partido. Obviamente, con la satisfacción de haber ganado, que genera más confianza. Renovamos esa ilusión por la primera victoria fuera de casa y por la ilusión de lograr dos victorias seguidas. Eso tenemos en la cabeza”.

Además, el madrileño ha tratado otros asuntos:

Críticas por el once ante el Málaga: “No me quité ningún peso. Desde la parcela profesional, la manera de encarar este cuerpo técnico es la de estar aislado sobre cualquier análisis externo que no obedece a lo profesional. Manejamos toda la información y tomamos decisiones. No nos dejamos influenciar por otros debates ajenos”.

Rotaciones: “No anticipo información que dé pistas al rival. Obviamente hay un precedente esta semana. Esa concatenación de partidos que tenemos la tenemos que tenemos en cuenta porque el rendimiento de los jugadores depende también de la recuperación de los esfuerzos. El nivel de los compañeros que no tienen minutos demuestran en su los entrenamientos buenos comportamientos. No tenemos dependencia de ninguno de los jugadores”.

Rubén Castro: “Le muestro el mismo cariño que a todos los demás compañeros. Tenemos comunicación constante y fluida con cada futbolista. Tratamos también de ayudarlos en sus situaciones emocionales para que rindan mejor. No queremos tener dependencia de ninguno de nuestros jugadores. Ya he comentado la importancia que tiene Rubén, pero no queremos tener de dependencia de ningún jugador. Trabajamos para potenciar el colectivo”.

Segunda vitoria seguida: “Queremos tener continuidad en el rendimiento y para eso trabajamos. Los equipos que están en construcción están un ámbito de rendimiento irregular. Queremos avanzar lo más rápido posible. Estamos convencidos de que eso va a llegar sin ninguna duda”.

Málaga: “Una vez analizado el partido no estoy de acuerdo en que hicimos una mala primera parte. Los 25 primeros minutos fueron buenos. Luego hubo una segunda fase de la primera parte en la que tuvo más dominio el Málaga y tuvo sensación de peligro, pero el equipo dio un nivel defensivo muy alto. Nosotros trabajamos para que nuestro equipo sea eficaz en todos los momentos del partido. En líneas generales el partido fue completo. En esa primera parte tuvimos esa acción nuestra desafortunada, además destaco el detalle del carácter del equipo. Tosca demostró tener personalidad e hizo una segunda parte sensacional”.

Joaquín: “Está en ese proceso de reincorporación al grupo. Físicamente aún no está para disputar 90 minutos. Cuando lo esté veremos a Joaquín en el campo”.

Real Sociedad: “Nos vamos a enfrentar al equipo que mejor fútbol está haciendo desde diciembre. Tiene muy claros los conceptos. Tiene un nivel alto arriba y atrás. Su clasificación no es casualidad, pese a las bajas va a ser un partido complicado. Es un equipo capaz de producir mucho en el aspecto ofensivo y tiene individualidades importantes”.

Baja de Rubén Pardo: “No buscamos excusas nunca. Lo que buscamos son soluciones para afrontar cualquier tipo de circunstancia. Por contrato no puede jugar, pero contamos con jugadores de sobra para ser competitivos”.

Declaraciones de Haro: “No estoy muy endiente del entorno mediático porque estamos centrados en lo deportivo. Es lógico y normal como gran bético que es nuestro presiente que tenga el sentir común de nuestros aficionados y sea exigente. Es cuestión de tiempo consolidar el trabajo. El ejemplo es la Real Sociedad. Allí no hay ningún tipo de circunstancia afectando a la institución. El clima de estabilidad es importante”.

Renovación de Dani Ceballos: “Son temas de gestiones personales. Te puedo decir que estoy encantado con el rendimiento de Dani y me encantaría contar con él todo el tiempo. Tiene una capacidad de crecimiento altísima. Es un líder dentro del vestuario”.