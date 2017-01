Víctor y las metas en el mercado

El Betis rastrea el mercado en busca de un central zurdo y un centrocampista, como confirmó ayer el técnico verdiblanco, Víctor Sánchez del Amo, en la rueda de prensa previa al choque de hoy ante el Leganés.

"Se está trabajando desde antes que se abriera la ventana del mercado de invierno. Es un trabajo que hace la dirección deportiva en coordinación con el cuerpo técnico, analizamos distintos perfiles que pueden ser interesantes. Hay contactos hechos, intentaremos reforzar las posiciones que ya hemos comentado. No se ha llegado a ninguna conclusión aún en ese trabajo que se está haciendo, el mercado es difícil", indicó Víctor, que insistió en la dificultad de firmar en el mercado invernal: "En el mercado también hay que competir. Hay clubes que quieren hacer fichajes y no es tan fácil como activar un botón y ya está. La tendencia es siempre esperar a los últimos momentos porque se piensa que se va a bajar el precio o que pueden aparecer oportunidades de última hora. Las leyes del mercado las dirige más el dinero que el trabajo".

Uno de los nombres en los que trabaja el Betis para reforzar la zaga es Muniesa, que ayer no disputó ni un minuto en la derrota del Stoke City ante el Wolverhampton (0-2) en la Copa de Inglaterra. "De todo lo que sea información de mercado no vamos a decir nada, por lo menos yo, que no soy el portavoz. Hay una dirección deportiva para dar nombres y apellidos cuando considere oportuno sobre negociaciones o posibles incorporaciones. El entrenador no está aquí para revelar esas cosas", dijo Víctor al ser cuestionado por Muniesa.