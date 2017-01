Víctor: "El partido es especial para la afición y el club y eso es un punto más de motivación"

El entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, aguarda con ilusión el partido de mañana ante el Atlético de Madrid y espera que su equipo realice un buen partido para traerse un buen marcador: “Nos enfrentamos a uno de los mejores rivales en el fútbol mundial. Dos finales de Champions y se codea en cuanto a presupuesto con los poderosos con mucho mérito. Es un Equipo consolidado en cuanto a concepto y madurez de sus jugadores, por eso son competitivos, pero siempre hay opciones. A pesar de esas diferencias en números y nombres hay que jugar el partido y nosotros vamos a tratar de aprovechar nuestras opciones. Estar a un nivel alto en defensa y ataque, y con ilusión hemos trabajado toda la semana”.

Otros temas que el preparador madrileño ha tratado son los siguientes:

Piccini: “No hemos tenido que negociar nada. Después del partido no había podido ver imágenes ni nada y me dejé llevar por el sentido común. Trato con naturalidad todas las cosas. La reacción ya la aclaró él. No hace falta hablar más nada y eso es lo que hemos hecho. Todas las personas ante los nervios y la presión nos pasan reacciones de este tipo. No hay que darles más vueltas. Está bien lo que hizo Piccini de aclararlo después. Lo que nadie duda es la importancia para nosotros de la afición”.

Pitos a Piccini antes de salir: “Eso forma parte de fuera del campo. Piccini nos pidió trabajo voluntario. Tiene una profesionalidad ejemplar, unas ganas de entrenar tremendas, que viene de una lesión complicada… Lo que pasa fuera lo entendemos natural y nosotros dese nuestro lado trabajamos para darle eso, mejorar y darle a nuestra afición argumentos para que estén orgullosos e ilusionados con sus jugadores”.

¿Rubén y dos delanteros?: “Nuestro trabajo es conocer a nuestros jugadores lo máximo posible. Organizar el trabajo y tratar que el equipo sea lo más competitivo posible. Rubén para nosotros es delantero centro”.

Alegría Alegría: “Para notros todos los jugadores son importantes. Haber contado con él en la Copa deja claro que sí contamos con él. Otra cosa es la competencia que existe en su puesto. El otro día entró por la lesión de Sanabria y lo hizo bien y para esta semana tenemos que tomar una decisión para la delantera y la tenemos clara”.

Mejorar fuera: “Nosotros no vamos a análisis de resultados. El resultado se consigue con el trabajo. Se ha dado esa circunstancia hasta ahora, pero en el análisis del trabajo y del juego estamos satisfechos, nos ha faltado eficacia y contundencia en las dos áreas. Eso lo tenemos en casa, fuera hemos hecho ocasiones pero desatenciones en marcas en momentos puntuales nos han costado caras”.

Último partido en el Calderón: “Nosotros somos conscientes de que este encuentro es especial para la afición y el club. Es un escenario histórico y emblemático, y aprovechamos eso para tener un puntito de motivación más, pero para ganarle al Atlético hay que hacer muchas cosas”.

Copa: “Máximo respeto al Álaves. Me da rabia no haber pasado. Hay que tener máximo respeto al Alavés y luego las eliminatorias hay que jugarlas. Todos son hipótesis y suposiciones”.

Fichajes: “Se está trabajando y tenemos una necesidad deportiva para reforzarnos. Se va a afrontar una segunda vuelta donde nuestros rivales se van a reforzar y entendemos que haya debate. Queda mucho por trabajar para ganarse la continuidad en Primera. Nuestro objetivo no es trabajar y mantenernos de cualquier manera, queremos estar lo más arriba posible”.