Víctor, un plan con escasos resultados

A diferencia de lo ocurrido con Gustavo Poyet en el inicio de la temporada, el Betis ahora sí tiene un plan de juego, aunque los resultados que obtiene con el mismo son muy similares a los de entonces, de ahí que la situación en la clasificación sea parecida y más pendiente de lo que sucede en la zona baja que en alcanzar a los diez primeros.

Víctor Sánchez del Amo comenzó con las premisas de mejorar las prestaciones defensivas del equipo y también quiso convertir el Benito Villamarín en un fortín. Si en los primeros encuentros esta mejoría se hizo evidente, sobre todo en Heliópolis, con el paso de las jornadas el Betis ha vuelto a evidenciar los defectos de siempre.

1,14Puntos por partido. La media de Víctor desde su llegada, ligeramente superior a la anterior

Si con Poyet el cuadro verdiblanco sumó 11 puntos en otras tantas jornadas, desde la llegada de Víctor el Betis ha sumado 16 unidades a su casillero en 14 partidos, lo que representa una media de 1,14 por encuentro, una cifra ligeramente superior. Si se tienen en cuenta los mismos partidos de la primera vuelta, Poyet sumó ocho puntos en las siete primeras jornadas hasta la derrota en Anoeta frente a la Real Sociedad; mientras, el Betis de Víctor ha logrado cinco en seis partidos, a la espera de que el miércoles recupere el aplazado en su día ante el Deportivo. Incluso la media de goles en este tramo de partidos es muy similar, con ocho a favor y 12 en contra en tiempos de Poyet, y siete anotados por once recibidos con Víctor.

El técnico madrileño apenas ha variado su plan inicial de jugar con tres centrales y dos carrileros, en ese intento de dotar de solidez al equipo, una cuestión que parece ya lejana después de haber encajado diez tantos en las cuatro últimas jornadas. Ante la Real Sociedad incluso blindó el centro del campo con Jonas Martin de segundo punta, un jugador con un perfil más defensivo que Sanabria, aunque la lesión del francés varió su idea. Tras el 2-2, Víctor volvió a cambiar de plan, al colocar un 4-4-2, en una maniobra que facilitó el control del juego a la Real, que anotó el tercer tanto y jugó a placer hasta la finalización del partido.

El factor Heliópolis también ha desaparecido. Si en los primeros cuatro partidos ligueros en casa consiguió tres victorias -Las Palmas, Athletic, y Leganés- y un empate -Celta-, a lo que se añadió el triunfo copero ante el Deportivo, el Betis acumula ahora cinco jornadas sin ganar en casa, con tres empates -Sporting, Barcelona y Valencia- y dos derrotas -Sevilla y Real Sociedad-. El balance de Víctor como local se queda en tres triunfos, cuatro igualadas y dos encuentros perdidos, precisamente los dos últimos disputados en Heliópolis, para un total de 13 puntos de 27 posibles, un registro que le permite aspirar únicamente a quedarse en Primera.

La irregularidad exhibida por los verdiblancos es otro de los aspectos que tampoco ha corregido por ahora Víctor, por más que en su discurso repita una y otra vez que el equipo está avanzando y que únicamente la falta de eficacia evita mejores resultados. Ante la Real, el Betis desperdició otra oportunidad para lograr una segunda victoria consecutiva, algo que no ha logrado en toda esta temporada. Sus dos últimos triunfos seguidos se remontan a hace justo un año, cuando con Juan Merino como entrenador, el cuadro bético venció al Espanyol en Cornellá y tres días más tarde superó al Granada en el Benito Villamarín.

Con sólo una victoria en los ocho últimos encuentros, el Betis de Víctor continúa estancado en la clasificación, ubicado en la decimocuarta plaza -a la espera de que el Málaga juegue hoy en San Mamés- con 27 puntos, ocho más que el Granada, decimoctavo clasificado, y diez que el Sporting, que este mediodía juega su partido ante el Deportivo. Precisamente, el cuadro gallego será el rival de los verdiblancos el próximo miércoles en ese partido aplazado que podría permitir que los verdiblancos se acercasen a la zona media de la tabla.

El viernes ante la Real, los aficionados presentes en el Villamarín ya empezaron a mostrar su malestar con la situación del equipo bético, algo que no había sucedido hasta el momento ni siquiera tras la remontada sufrida en el derbi. La propuesta futbolística de Víctor, con numerosos jugadores de un perfil defensivo en el once, empieza a desesperar ahora que no está acompañada de resultados, por más que el técnico defienda su plan.