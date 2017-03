Víctor: “Es una situación parecida a cuando nos medimos al Barcelona”

El entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, entiende que el igual que en el partido en casa ante el Barcelona, su equipo tiene opciones de conseguir la victoria ante los blancos: “El calendario está así y afrontamos cada partido con la máxima ilusión de intentar conseguir una victoria al margen de la magnitud del rival. Es una situación parecida a cuando nos medimos al Barcelona. Vas con la intención de ganar. Es un reto. Tenemos posibilidades y vamos a intentar aprovecharlas”.

En cuanto al partido en Riazor, el preparador verdiblanco ha aclarado que viendo las imágenes el árbitro, Álvarez Izquierdo, pudo pitar penalti: “Los partidos contra el Barcelona y Real Madrid son rivales igual de potencialidad. Ya hemos demostrado que podemos competir a ese nivel. El partido ante el Deportivo te deja esa rabia. Seguimos viendo cuestiones de mejora del equipo y eso nos sirve para reforzarnos. Después de ver las imágenes entiendo que las jugadas se pueden sancionar. Puede ser muy riguroso, pero con el reglamento en la mano este año se están sancionando esas jugadas. Quiero corregir esa apreciación mía. No sirve de ninguna excusa. Si hubiéramos marcado las ocasiones de Tonny y Dani no estaríamos lamentándonos de que se fueran dos puntos. Es una sensación positiva estar enfadado por empatar. Si te cabreas por eso es por la sensación de haber estado cerca de ganar. A ver si aumentamos todos nuestro porcentaje de acierto para que no se nos escape”.

Otros temas que también ha tratado Víctor han sido los siguientes:

Siete defensas en La Coruña: “Eso depende del prisma. Para nosotros hay una situación clara. No tenemos ningún Messi en nuestra plantilla. Los equipos modestos tenemos once jugadores y queremos usarlos para atacar y defender. Todo depende de la responsabilidad y posición que se tenga en el campo. En esa cuenta incluyo a los laterales, pero son laterales. Son muchas las situaciones en las que nos están centrando y el otro llega al remate. Nosotros entendemos que tenemos un sistema de jugadores, tenemos variaciones en defensa y ataque, tenemos centrocampistas con mucha llegada… Tuvimos situaciones claras. Al final es más el posicionamiento que se ocupe que la etiqueta”.

Los cambios ante el Dépor: “Para el partido ante el Dépor hay un factor importante, es Celso Borges. De ahí la inclusión de Donk para contrarrestar esa circunstancia. Nos funcionó bien hasta que lo cambiamos por un golpe en el tobillo, no podía continuar. La entrada de Álex Martinez nos ayudó a reforzar la banda izquierda, con Çolak, Juanfran… El tema de Rafa Navarro es obvio que el Dépor iba incrementar su juego directo con centros laterales y por eso lo metimos”.

Críticas a su figura: “Lo entiendo perfectamente porque esto está ligado a nuestra profesión. Las entendemos todas, pero hay mucha información que no se tiene para hacer valoraciones por fuera a nivel aficionado”.

Zidane: “Está teniendo unos resultados muy importantes en un club de la máxima exigencia”.

Sergio Ramos: “La capacidad de liderazgo de Sergio Ramos son dos características importantes suyas. Es un especialista a balón parado”.

Joaquín: “Después de la Real Sociedad, cuanto ante lo tengamos mejor. El día de la Real mirábamos al banquillo y veíamos que necesitaba un refuerzo de calidad y experiencia. Fue una precipitación por mi parte sabiendo que no estaba a tanto ritmo. Ese aprendizaje ya lo tenemos”.