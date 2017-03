Víctor y la sonrisa de la continuidad

Sonriente y bromista desde su llegada a la sala de prensa de la ciudad deportiva, Víctor Sánchez del Amo ofreció su tono más amable en la víspera del duelo ante Osasuna, después de que el club, primero por su vicepresidente, José Miguel López Catalán, y luego por el director deportivo, Miguel Torrecilla, asegurasen su continuidad en el Betis la próxima temporada.

Ni la mala racha de resultados, con una sola victoria en los últimos diez encuentros, o los más de dos meses sin vencer en Heliópolis han afectado al entrenador, que ayer mantuvo su discurso de protesta ante los árbitros y también elogió a Dani Ceballos.

"Esa comunicación que se ha producido no me produce ninguna sorpresa porque venimos trabajando desde el primer día en ese ámbito de máxima confianza y colaboración. No necesito hacer ninguna valoración. Además, es una comunicación del club, de la dirección deportiva, y lo que le corresponde al entrenador es el aspecto deportivo, que pasa por el partido ante Osasuna. Es lo único que tenemos en la cabeza y lo único que importa", afirmó el técnico, que insistió en su optimismo con la dinámica del equipo pese a la ausencia de resultados: "Estoy convencido de que el trabajo que se está haciendo es responsable. Ésa es la línea adecuada y nos dará resultados positivos, sin ninguna duda".

Tras asegurar que espera un Osasuna "compacto" y que "defienda bien" -pese a que es el equipo más goleado de Primera con 65 tantos encajados-, el técnico también habló del reencuentro con Álvarez Izquierdo. "Sólo pido que con su actuación no se incida en el resultado, que es lo que no está pasando en muchos encuentros. Nos estamos viendo más perjudicados. No pedimos que nos ayuden, sólo que no nos perjudiquen. Ya expliqué que en la jugada de Riazor me dejé llevar por los comentarios sin haberla visto y luego maticé mis palabras, pudo ser un penalti riguroso", dijo el madrileño, que sí quiso elogiar a Dani Ceballos tras su regreso a la sub 21: "Es un dato positivo de rendimiento. Ha recuperado esa condición y creo que está haciendo méritos para incluso ser convocado por la absoluta, tiene ese talento para llegar".